Horóscopo semanal de Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre del 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, es un momento para estar con mayor relax y a la vez con la serenidad que te da la seguridad de realizar todo a tu manera. Te sentirás con más confianza que otros días.

El martes día 2, será un día muy jovial en el que te reunirás con amistades afines y podrás proyectar nuevas actividades con ellos para disfrutar como hacéis siempre en otras ocasiones.

El miércoles día 3, es un momento ideal para ordenar hoy mayor espacio para lo que realizáis para que sea más amplia y todos podáis compartirla.

El jueves día 4, en estos momentos el ambiente que debe reinar el corredor quisiera arreglar tu idea de armonía, principalmente con las personas cercanas, con la familia y allegados.

El viernes día 5, es un momento en el cual necesitas mayor paz para encontrar tus cualidades y poder utilizarlas en tus actuaciones y en tus actividades personales.

El sábado día 6, en este día tendrás mayor serenidad para reflexionar sobre las cosas importantes a las que debes dedicar más tiempo en tu vida. Hoy es el momento de conocerte mejor para que tus capacidades crezcan.

El domingo día 7, es un día especial para que demuestres tu cariño a los demás, y a la vez que seas una persona más centrada con los que lo necesitan. Hoy los pactos con amistades en asociaciones es aconsejable que los reviséis.