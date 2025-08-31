Horóscopo semanal de Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Escorpio, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 1, la observación y creatividad te ayudarán en los procesos que lleves hoy en tu vida. Por eso es un momento especial para sentirte con agradecimiento ante las dificultades y retos que puedas salvar.
El martes día 2, es un día para que te interiorices, dejes de lado la tontería, el bloqueo y todos los potenciales ocultos que aún no conoces.
El miércoles día 3, deberás mantener la cercanía y hoy cerrar acuerdos con las personas con las que mantienes bienes en común; así llegaréis a consensos entre todos.
El jueves día 4, tu percepción será inigualable, y por ello será tu fiel compañero durante todo el día para evitar equivocaciones o dudas en cualquier elección.
El viernes día 5, necesitas mayor calma y tomarte descansos de vez en cuando para que tus actividades sean más productivas y puedas tener ideas brillantes y luminosas.
El sábado día 6, hoy podrás colaborar con buenas personas que más te necesitan, el tiempo de hoy y la cercanía les ayudará a ellos y también a ti.
El domingo día 7, será un día muy movido en España, la genialidad surgirá con gran creatividad e inspiración, lo que te ayudará en tus actividades tanto personales como profesionales.