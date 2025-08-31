Horóscopo semanal de Capricornio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, la gran fortaleza de este día te ayudará a sentirte bien y a dar valor a lo que creas y pones en valor en tus acciones y actitudes durante tu proyección personal. Tendrás mucha energía.

El martes día 2, tendrás que mantener la armonía con las personas con las que mantienes asociaciones y bienes compartidos. Las reuniones son importantes para llegar a acuerdos en común.

El miércoles día 3, brillarás ante los demás gracias a tus actividades que terminarás y que serán muy alabadas por los demás. Es el fin de un ciclo y estarás con mucha plenitud.

El jueves día 4, hoy tendrás mucha energía y capacidad para que tu dinamismo se enfoque en los nuevos inicios que vas a realizar en tus momentos en hoy tu vida.

El viernes día 5, será un día especial para que te dejes llevar por tu percepción tan buena que te servirá de gran complemento para comer equivocación o tener que pensar dos veces antes de hablar.

El sábado día 6, hoy será un día muy divertido en el que tus ideas y creaciones te ayudarán a inspirarte ya que tu genialidad será maravillosa para las actividades tanto personales como profesionales.

El domingo día 7, deberás manejar problemas serios en todo. Te ayudará mucho el orden y el método en la forma de actuar y de estar con los demás.