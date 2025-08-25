Horóscopo semanal de Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Acuario, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 25, es un momento para destacar y disfrutar de tu talento perceptivo para llegar mejor a las personas con las que te encuentras o trabajas. Esto te ayudará a llevar mejor tus asuntos.
El martes día 26, tendrás mucha vitalidad e ideas ingeniosas y creativas que serán tu gran ayuda en esta jornada tan especial y afortunada.
El miércoles día 27, necesitas mayor calma y sosiego en este momento para que puedas llevar a cabo tus actividades y los proyectos de una forma más recreativa.
El jueves día 28, es un momento ideal para conocer a una persona especial que será muy importante en tu vida. Y si tienes pareja podrás celebrar un día maravilloso y muy romántico.
El viernes día 29, es un momento idílico y especial para fomentar la cercanía con la familia y mantener un ambiente agradable y equilibrado entre todos.
El sábado día 30, podrás mantener momentos de tranquilidad y de silencio que te ayudarán a descansar y a tomar decisiones que necesitas en estos momentos de forma tranquila.
El domingo día 31, será el mejor momento para reunirte con asociados y personas con las que mantienes bienes compartidos para llegar a acuerdos en un ambiente armonioso.