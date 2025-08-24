Horóscopo semanal de Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 25, tendrás una gran cantidad de energía y de movilidad para inspirarte y crear nuevas actividades con una gran creatividad artística según el área en la que trabajes.

El martes día 26, es importante que hagas caso a tus corazonadas ya que serán importantes y llegarán en los momentos oportunos en los que serán necesarios y oportunos.

El miércoles día 27, confía en tu intuición y evita decisiones impulsivas; la paciencia será tu mejor aliada para avanzar con firmeza.

El jueves día 28, una conversación importante podría abrir nuevas oportunidades; mantente abierto pero firme en tus valores.

El viernes día 29, tu energía estará en alza: aprovecha para cerrar pendientes y tomar la iniciativa en asuntos personales o laborales.

El sábado día 30, busca el equilibrio entre descanso y aventura; una salida espontánea podría recargarte más de lo esperado.

El domingo día 31, en esta jornada tendrás la fortuna y una gran capacidad para que puedas llevar a cabo varias actividades a la vez, ya que el tiempo te cundirá el doble de lo que creías.