Horóscopo semanal de Capricornio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 25, en esta jornada tendrás la fortuna de que la parsimonia y la calma te ayudarán muchísimo a crear lo que habías soñado, sin prisas y con tiempo de sobra para todo.

El martes día 26, tendrás un día movido y a la vez creativo. Tus amistades te inspirarán y te ayudarán a realizar tus actividades a tiempo. Lo que te servirá para tener beneficios óptimos.

El miércoles día 27, es un día especial para ser una persona cariñosa y cercana con los demás. La familia te agradecerá tu armonía y amabilidad en todo momento lo que creará un ambiente equilibrado.

El jueves día 28, es una jornada para fomentar la amistad y el agradecimiento que es lo mejor que puedes ofrecer en este momento.

El viernes día 29, podrás llegar a pactos con las personas con las que mantienes asociaciones y propiedades con bienes conjuntas compartidos.

El sábado día 30, en esta jornada será importante que puedas mantener el final de un ciclo y para ello los proyectos y actividades, es aconsejable que los dejes terminados y así te quitarás cargas de encima.

El domingo día 31, será un día muy activo y dinámico que te ayudará a poner en marcha nuevas iniciativas y proyectos originales y muy llamativos.