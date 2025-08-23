Horóscopo semanal de Cáncer: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Cáncer, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 25, será un día muy importante ya que estás finalizando una etapa brillante y tendrás la felicidad de que sea reconocida, por lo que sentirás la satisfacción del reconocimiento.
El martes día 26, con tu gran dinamismo proyectarás ideas nuevas y muy originales que podrás realizar con amistades de siempre y personas cercanas.
El miércoles día 27, aprovecha la percepción de este día que será tu compañera de viaje, y que te ayudará en todo momento en el que la necesites.
El jueves día 28, deberás organizar tus actividades y actuaciones de una forma rápida y práctica a la vez; así el tiempo te dará la respuesta a tu “buen hacer”.
El viernes día 29, tu calma y serenidad te ayudarán principalmente en familia y por eso es importante que mantengas la capacidad de crear un ambiente pausado y sencillo a tu alrededor.
El sábado día 30, tendrás la fortuna de disfrutar de un día mágico y distendido con amistades para organizar proyectos e ideas nuevas. Y al final del día, si tienes pareja, es importante que organices un día romántico.
El domingo día 31, serás más amable que de costumbre con la familia y crearás un ambiente adecuado y tranquilo para sentiros a gusto y tratar los temas en conjunto.