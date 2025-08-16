Horóscopo semanal de Libra: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Libra, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 18, podrás divertirte con amistades de siempre que te ayuden en tus actividades y en las reuniones en las que disfrutar de esas conversaciones divertidas.
El martes día 19, tendrás en cuenta principalmente la capacidad de llevarte contigo a las personas con las que hoy tienes relaciones en conjunto por vuestro patrimonio en común.
El miércoles día 20, es un día en el que brillarás y se notará que tu presencia es esplendorosa y que te manejas estupendamente en cualquier área que manejas.
El jueves día 21, hoy tendrás mucha dinámica y soltura para llevar adelante todas las técnicas ingeniosas y divertidas para una reunión con amistades de confianza.
El viernes 22, será un día en el que tu percepción te ayudará en cada momento a saber qué es lo que tienes que decir o qué elección debes tomar de entre todas las que surjan.
El sábado día 23, será un día muy divertido en el cual tus pensamientos se moverán muy rápido y tendrás tiempo para plasmar las ideas que tienes escritas. Hoy hablarás con mucha más rapidez.
El domingo día 24, tendrás que relajarte y descansar de estos días tan movidos, ya que necesitas también parar de vez en cuando y relajarte tal vez con un masaje especial.