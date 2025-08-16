Horóscopo semanal de Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto del 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, es un día especialmente indicado para que te sientas cerca de las personas que son de confianza y de las que más necesitan de tu apoyo y compañía.

El martes día 19, es un momento especialmente indicado para que revises tus actuaciones personales en las actividades que realizas personalmente.

El miércoles día 20, es un día indicado para reunirte con la familia y organizar los temas económicos y los que ocupan la mayor parte de demostrar posesiones y herencias.

El jueves día 21, necesitas mayor tranquilidad y esparcimiento, a través del descanso y de la relajación de todos los días que has tenido de tanto movimiento.

El viernes 22, hoy será un día muy ameno y divertido para disfrutar con las amistades cercanas, hoy también a última hora podrás tener una velada romántica con la pareja.

El sábado día 23, será un día indicado para disfrutar de una comida familiar, en la que podrás ponerte de acuerdo en muchas cosas con ellos.

El domingo día 24, es un día ideal en el que sentirás que necesitas un ambiente agradable y confortable para poder dar el cariño que necesitan las personas más cercanas a ti y a las que más quieres.