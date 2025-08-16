Horóscopo semanal de Géminis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes, día 18, es un momento especial ahora para el contacto y la cercanía con las personas con las que compartes bienes en común o con las que tienes alguna asociación o trato en conjunto.

El martes, día 19, es importante que hayas dividido el tiempo y que des por finalizadas muchas de tus obras y actividades de una forma brillante y actualizada.

El miércoles, día 20, tendrás un día con mucho dinamismo y con ganas de iniciar nuevos emprendimientos e iniciativas diferentes y también con personas conocidas y otras que serán nuevas.

El jueves, día 21, tu perseverancia y la intuición te moverán en tu día a día y te ayudarán a sentirte con la ayuda de saber qué dirección o alternativa escoger.

El viernes, 22, será un día muy movido en el cual es interesante que te mantengas con la capacidad del dinamismo y la motivación como algo principal en tus quehaceres.

El sábado, día 23, deberías mantener la calma y la parsimonia de una forma más segura y serena. De esta forma será más sencillo que tus actuaciones sean apropiadas y a la vez muy dinámicas.

El domingo, día 24, es un día importante para sentirte cerca de la familia y mantener la armonía con ellos y principalmente para consensuar la economía entre todos.