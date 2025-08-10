Horóscopo semanal de Tauro: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Tauro, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 11, tendrás éxito en tus presentaciones y en los momentos de acción en el que presentes tus actividades. Los demás admirarán tu labor y la gran personalidad que tienes.
El martes día 12, tu capacidad y dinámica de esta jornada te ayudará a brillar de una forma increíble y podrás iniciar nuevas creaciones con amistades de siempre.
El miércoles día 13, aprovecha tu percepción en esta jornada y en los que necesites discernir y asegurar con confianza lo que vayas a decidir en cualquier momento y lugar.
El jueves día 14, tu simpatía jugará un papel muy importante, al igual que tu jovialidad y la capacidad de crear con tu inspiración obras espectaculares y originales.
El viernes 15, necesitas mayor orden y calma en tus actuaciones. Si piensas dos veces antes de obrar tendrás mayor seguridad en que vas por buen camino.
El sábado día 16, será un día alegre y creativo en el cual surgirán muchas ideas innovadoras para tus proyectos. La cercanía con la pareja será especial en los momentos que te dediques a preparar una jornada idílica y romántica.
El domingo día 17, hoy es un momento para que la familia tome su puesto en la mejora de relaciones y en la forma de crear un ambiente agradable y exquisito para llegar a acuerdos armoniosos.