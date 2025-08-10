Horóscopo semanal de Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 11, es un momento único para disfrutar de tus ideas ingeniosas y creativas en tus acciones y actividades. Por la tarde/ noche reserva un tiempo romántico con la pareja.
El martes día 12, será un día muy familiar en el que es importante que llegues a acuerdos con los demás para manteneros unidos en este día y a los que realmente precisan de vuestra ayuda.
El miércoles día 13, es un momento ideal para que en el silencio aprendas a conocerte mejor, ya que es el momento preciso para mantener tu potencial y brillar.
El jueves día 14, es importante para mantenerte cerca de todos de una forma hogareña, tal vez puedas conocer a alguien especial que será muy importante en tu vida. Y si tienes pareja mejor será que tengas una tarde romántica.
El viernes 15, será un día especial en el que estás terminando una etapa y por ello es preciso que soluciones todos los asuntos que están pendientes para que te quedes con mayor tranquilidad y sin carga.
El sábado día 16, tendrás mucha dinámica y motivación para organizar inicios en materias diferentes a las que hasta ahora has estado realizando.
El domingo día 17, tendrás una gran intuición que atraerá más gente a tu alrededor para que escojas adecuadamente hombres que formarán parte de este día.