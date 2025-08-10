Horóscopo semanal de Géminis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.



Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, tendrás mucha capacidad de persuasión y de acercamiento a las amistades con las que mejor te llevas. Disfruta de todo ello y aclara algún malentendido del pasado.

El martes día 12, la clarividencia en este día te ayudará a ser más preciso y a disfrutar de los momentos de confianza que te va marcando a lo largo del día.

El miércoles día 13, tendrás un día muy activo y con ideas geniales y originales que cambiarán tus planes en los proyectos que estás realizando. Será un día movido y animado.

El jueves día 14, la tranquilidad y el pragmatismo serán lo principal en estos momentos, lo que te ayudará de forma armoniosa y perspicaz a llegar al final de tus acciones de manera inteligente.

El viernes 15, podrás utilizar tu optimismo y jovialidad de una manera singular y a la vez muy activa. Mostrarás tu cariño y entusiasmo a la vez con las personas cercanas que más quieres.

El sábado día 16, es un momento para que llegues a acuerdos con familiares que tenéis bienes compartidos. Por ello es necesario que os pongáis de acuerdo en un ambiente agradable.

El domingo día 17, es un día ideal para organizar una reunión con las amistades más queridas y disfrutar de conversaciones amenas y divertidas para que os podáis distender y acordar entre todos qué vais a realizar.