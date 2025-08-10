Horóscopo semanal de Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, lo más importante será tu calidez y cercanía con los demás, tanto con amistades como personas a las que quieres. En especial puedes preparar una tarde apacible y romántica con la pareja.

El martes día 12, es un momento ideal para que organices tu economía y tus inversiones de una forma dinámica, alegre y controlada. También asegura la confianza de los asociados y las ganancias.

El miércoles día 13, necesitas terminar de solucionar parte de todos los asuntos que tienes entre manos para quitarte cargas por fin y quedarte con mayor satisfacción y menos peso.

El jueves día 14, tendrás que hacer caso de tu percepción porque será la que te guiará de forma precisa hacia el lugar en el que debes estar y las palabras que tienes que decir.

El viernes día 15, será un día bastante rápido en el cual disfrutarás de momentos únicos en los cuales tu genialidad y tu creatividad serán lo más importante para tu inspiración.

El sábado día 16, es un momento para relajarte y mantener el bienestar que necesitas tanto en el plano físico como en el anímico. Disfruta de este gran día.

El domingo día 17, es un momento en el que tendrás que bajar un poco el ritmo y mantener tiempos de descanso y relax entre tus actividades. Hoy de esta forma será más sencillo lograr el éxito casi sin darte cuenta.