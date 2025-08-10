Horóscopo semanal de Capricornio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, es un momento para que mantengas los ahorros y la economía en general. Y es que es importante que llegues a acuerdos beneficiosos con las personas que mantienes bienes en común.

El martes día 12, en este día destacarás mucho en todos los asuntos que realices. Tendrás mucha gente a tu alrededor y te sentirás muy feliz. Lo más importante para ti es sentirte cerca de la familia.

El miércoles día 13, la potencia y gran solidez y constancia te ayudará en cada momento de acción que realices en esta jornada.

El jueves día 14, tu gran percepción será la mejor ayuda que tengas para las posibles dudas que pudieran ofrecerte hoy, o si estás siguiendo las distintas alternativas que pudieran surgir.

El viernes 15, será un día muy rápido para que puedas realizar muchas acciones, por eso te parecerá que es un día más largo de lo normal.

El sábado día 16, deberás mantener mayor tranquilidad ante las alternativas que se te presentarán; ya que de esta forma es más preciso todo lo que realices en estos momentos.

El domingo día 17, es un día especialmente amoroso para mantenerte cerca de las personas que más quieres hoy y en especial con la pareja.