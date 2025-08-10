Horóscopo semanal de Cáncer: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, necesitas mucha tranquilidad y pragmatismo para realizar todo lo que tienes que realizar en esta jornada. Las prisas no son buenas ya que te llevan a cometer errores.

El martes día 12, durante este día tendrás cierta tendencia a mostrar mucho tu cariño a los demás y en especial a las personas que más quieres. Al final del día podrás tener un romance idílico con la pareja.

El miércoles día 13, es un momento ideal para reconciliarte con alguien muy cercano a ti que forma parte de la familia, hoy que tuviste algún malentendido o controversia que separó.

El jueves día 14, es un momento en el que necesitas reflexionar sobre el valor que das a cualquier acción en tu vida. Lo que realmente merece la pena es aquello que más quieres. Crea tu nueva escala de valores.

El viernes 15, mantén la vista puesta en los ahorros y las ganancias extra, aparte del trabajo de cada día. Hoy con ello podrás realizar inversiones con amistades afines con las que te sientes a gusto.

El sábado día 16, hoy será un día muy especial en el que estás destacando en los proyectos que estás realizando. Será un término de ciclo en el cual necesitas trabajar y solucionar todos los asuntos.

El domingo día 17, tendrás mucha capacidad y dinamismo para organizar este día con gran alegría y también con soltura. Hoy tendrás gran capacidad y confianza en las nuevas proyecciones a partir de ahora.