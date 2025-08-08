Horóscopo numerológico de hoy, viernes 8 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.



Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches el cariño que te une a los demás y las sorpresas inesperadas que te llenarán de bienestar. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de TIERRA y AGUA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Verde, Violeta y Rosa.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Verde, Violeta y Rosa, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: Es el momento de terminar ciertos asuntos que han quedado varados por el camino.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que llegues a acuerdos con las personas con las que tienes bienes en común.

Numerología por signos del 8 de agosto

ARIES: hoy encontrarás un momento especial para reunirte con amistades y realizar planes juntos. Más información...

TAURO: tendrás una gran dinámica de entusiasmo con los demás y especialmente en el amor. Más información...

GÉMINIS: hoy será un día para colaborar con la familia y disfrutar de un ambiente armonioso. Más información...

CÁNCER: hoy será un día muy entusiasta ya que destacarás en tus acciones y cariño hacia los demás. Más información...

LEO: hoy tendrás que organizar los ahorros y la economía para llegar a acuerdos con las personas asociadas con bienes en común. Más información...

VIRGO: hoy tendrás un día agradable y te encantará disfrutar de las amistades y realizar pactos comunes. Más información...

LIBRA: será un día muy amistoso y romántico, en el cual el final de fiesta será idílico y feliz. Más información...

ESCORPIO: hoy tu gran vitalidad y cariño te harán tener deseos de organizar una tarde idílica y romántica. Más información...

SAGITARIO: es un momento para que disfrutes de tus genialidades y las pongas en práctica. Más información...

CAPRICORNIO: es un momento para tomarte las cosas con calma y pensando dos veces antes de actuar. Más información...

ACUARIO: la intuición en este día te ayudará a acertar de lleno en las elecciones y actitudes del día. Más información...

PISCIS: es importante que reflexiones y tengas momentos de silencio para que las conclusiones sean fantásticas. Más información...