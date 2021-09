Los expertos advierten de una ‘avalancha’ de enfermos crónicos tras la pandemia

Los profesionales de la salud tuvieron que hacer frente a un virus que no conocían. Al tiempo que asistían a los pacientes, trataban de detectar los síntomas de una enfermedad que elevaba las cifras de mortalidad diarias a niveles nunca vistos. A menudo, otras patologías crónicas quedaban a un lado o escondidas entre los contagios de la Covid-19.

Es el caso de la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardíacas, que en algunos casos han podido quedar relegadas durante la pandemia. Por este motivo, no solo se espera en los próximos años una llegada importante de pacientes crónicos que ya tenían algún tipo de afección, sino que los pacientes que se contagiaron de coronavirus y que pueden seguir presentando síntomas en los próximos años también serán un aspecto fundamental a tener en cuenta. Así lo han dado a conocer los expertos que han participado en la mesa redonda 'Patologías y tratamientos que son necesarios priorizar tras la pandemia', durante el II Simposio del Observatorio de la Sanidad: Las lecciones de la Covid-19, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la jornada de este martes.

La diabetes es precisamente una de esas enfermedades que ha planteado mayores retos a lo largo de la pandemia. Tal y como explica Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED), se ha abandonado todo el seguimiento del paciente. Pérez denuncia que ha faltado monitorización de los pacientes durante la pandemia, sobre todo en aquellos que no son capaces de ajustarse su tratamiento, como puede ser el caso de las personas mayores. "Tampoco se han hecho los programas de diagnóstico precoz", por lo que "sabemos que lo vamos a pagar en los próximos años".

Un diagnóstico que ha dejado mucho que desear en otras enfermedades tan importantes como el cáncer. Eva Ciruelos, coordinadora de la Unidad de Mama de HM Hospitales, lo deja claro: "Se estima que el 20% de los pacientes de cáncer están perdidos y todavía no han llegado, siguen en casa". Cuenta que las biopsias se han reducido en aproximadamente un 30%. Cifras que no solo pertenecen a España: en Estados Unidos alcanza el 45%, y en Italia incluso el 50%.

Ciruelos destaca "la necesidad imperiosa" de rescatar a los pacientes que nunca llegaron a las consultas por la irrupción de la pandemia. En el ámbito de la oncología, son los pacientes con cáncer de mama y de colon los que más van a sufrir el aumento de la mortalidad, en parte porque son los más comunes. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, hay estudios que sitúan una mortalidad de un 5% más por un retraso en el diagnóstico de solo tres meses.

Unos datos escalofriantes que pueden trasladarse sin duda a otros aspectos como son las enfermedades cardiovasculares. El doctor José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, asegura que la afectación por enfermedad cardiovascular "se ve en un 20% o un 30% de los pacientes hospitalizados por Covid-19". Pero sobre todo subraya que la conciencia social que existía en la sociedad sobre no acudir a los hospitales a no ser que fuera necesario, ha hecho que muchos pacientes no acudan a consulta. "Los pacientes estaban más preocupados por la tos", explica, lo que ha hecho que los profesionales se encuentren "con una situación nueva, dramática". "Antes de que se termine el año, vamos a tener más de 75.000 infartos en este país", lamenta Cabrera.

Pero si hay un aspecto que ha sido central a lo largo de estos meses ha sido la atención médica de los pacientes. Muchos han tenido que aprender sobre la marcha y adaptarse a las tecnologías presentes en los hospitales y también a las posibilidades de los pacientes. Olga Espallardo, directora de Market Access and Public Affairs Director de Novo Nordisk, ha asegurado en el encuentro que si algo ha demostrado esta pandemia es que "hay que repensar el modelo de prestación de servicios" y hacer un mejor encaje con la Atención Primaria en materia de prevención.

"Habría merecido la pena hacer políticas sanitarias centradas en cómo gestionar los crónicos para no tener el efecto que vamos a tener", asegura Espallardo, que se pregunta cómo vamos a ser capaces de compensar "todos esos crónicos en un contexto postCovid". Como solución, afirma que será importante un aumento en la inversión en sanidad para evitar el colapso de los hospitales en futuras pandemias, además de que es básico saber apostar por la innovación.

Entre las lecciones que asumen los profesionales, está la importancia de cuidar la salud y el bienestar, de cuidar al paciente de manera personalizada y de apostar por una medicina de prevención y de diagnóstico precoz. Aseguran que para que esto funcione, no se puede olvidar el cuidado de los profesionales de la salud que han estado en primera línea de la pandemia.

