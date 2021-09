Calzón: "Las vacunas tienen que ser consideradas un bien público global"

España ya ha vacunado a un 74,6% de su población, pero el Ministerio de Sanidad no baja la guardia. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, ha asegurado: "no estamos tranquilos para nada". Ahora se entra en una nueva fase de la pandemia, ha indicado, una de la que nuestro país no puede salir solo, sino que es necesario lograr una mayor protección vacunal global.

En sentido, ha ahondado en la propuesta del Gobierno para impulsar la vacunación internacional. "Las vacunas tienen que ser consideradas un bien público global", ha afirmado en el cierre de la segunda jornada del 'II Simposio del Observatorio de la Sanidad' organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Ningún país va a salir de esta solo", ha insistido. Y ha recordado que España ha donado y revendido más de seis millones de vacunas a países que no tenían acceso directo a ellas.

Por otro lado, y de vuelta a España, "queda todavía la vacunación masiva de la población entre los 12 y los 39 años". En este sentido, ha llamado a "convencer" a todos los que puedan ser reluctantes a su inmunización en beneficio de la "salud individual y colectiva".

Además, ha indicado que habrá que "afrontar nuevos retos a la luz de la evidencia científica de dosis adicionales o de refuerzo", la eventual aparición de nuevas cepas y una posible vacunación pediátrica. Además, ha recordado que está pendiente el centro estatal de salud pública.

16. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad

Durante su intervención en el II Simposio del Observatorio de la Sanidad, Calzón ha mostrado su "reconocimientos a miles de actores implicados" en la campaña de vacunación en España".

Ha indicado que prensa alemana habla del "milagro vacunal español", comparando la campaña patria con "la precisión de un reloj. Y efectivamente, esto no es fruto de la suerte y tampoco del azar".

Ha asegurado que la vacunación está siendo "como un reloj suizo. Hasta el engranaje más pequeño es fundamental".

"A comienzos de 2020, cuando se nos decía en menos de un año íbamos a tener vacunas disponibles parecía difícil de creer. Nunca se había desarrollado una vacuna en tan poco tiempo", ha rememorado.

"La mayoría de las personas hubieran pensado que era un sueño, era una quimera". Por ello, considera que lo que ha ocurrido demuestra que "tenemos que soñar más y trabajar más juntos para lograr nuestros sueños".

Sigue los temas que te interesan