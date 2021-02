Johnson & Johnson presenta la solicitud para que EEUU autorice su vacuna contra la Covid-19

Johnson & Johnson ha pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Estados Unidos (FDA) que autoricen su vacuna de la Covid-19 de dosis única para su uso de emergencia. Las acciones de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer sufrieron pocos cambios (+1,2%) en las operaciones fuera de horario.

La solicitud del fabricante de medicamentos a los encargados de regular la salud en EEUU llega tras su última petición, del 29 de enero, en la que afirmó que la vacuna tenía una tasa de prevención de infecciones del 66% en su gran ensayo global.

La vacuna de inyección única de J&J podría ayudar a aumentar el suministro y simplificar la campaña de inmunización de los EEUU, en medio de las preocupaciones de nuevos aumentos debido a la variante del coronavirus del Reino Unido más contagiosa y el potencial de menor eficacia de la vacuna contra la variante que surgió por primera vez en Sudáfrica.

A diferencia de las dos vacunas actualmente autorizadas de Pfizer Inc / BioNTech SE y Moderna Inc, J&J's no requiere una segunda inyección ni debe enviarse congelada.

Después de la solicitud de la empresa, los reguladores necesitarán tiempo para analizar los datos y deberá reunirse un comité asesor. El director científico de la compañía dijo el mes pasado que J&J estaba en camino de lanzar la vacuna en marzo.

La solicitud de J&J generó esperanzas de luchar contra UNA pandemia que se ha cobrado más de 451,145 vidas estadounidenses y más de 2,271,152 en todo el mundo.

Estados Unidos tiene un acuerdo para comprar 100 millones de dosis de la vacuna de J&J por mil millones de dólares y la opción de comprar 200 millones de dosis adicionales.

La compañía ha dicho que tiene dosis listas para ser entregadas tras la aprobación de emergencia. Su objetivo es entregar mil millones de dosis en 2021 con producción en los Estados Unidos, Europa, Sudáfrica e India.

La vacuna de J&J utiliza un virus del resfriado común conocido como adenovirus tipo 26 para introducir proteínas de coronavirus en las células del cuerpo y desencadenar una respuesta inmunitaria.

Las vacunas Pfizer / BioNTech y Moderna utilizan una nueva tecnología llamada ARN mensajero (ARNm) que requiere que se almacene en un congelador.