Expertos piden garantizar la llegada de la conexión 5G a los municipios rurales

Diferentes expertos han reclamado a la administración garantizar con fondos públicos la llegada del 5G a los municipios rurales para no ahondar aún más en la brecha digital que existe entre los pueblos de la España vaciada y las grandes urbes hiperconectadas.

Así lo han indicado este lunes en la mesa redonda 'El 5G como vector para cerrar la brecha digital entre territorios' en el marco del III Observatorio del 5G organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En primer lugar, Juan Junquera, asesor de Aotec, ha puesto el acento en las tecnologías de las comunicaciones en general, más allá del 5G. "Si no existen la brecha no es solo digital, también lo es económica y social y, además, se puede incrementar", ha advertido.

Por ello, ha reclamado inversiones en comunicaciones porque, sin ellas, se acentúan el resto de dificultades y retos del entorno rural. "Nos preocupa que nuestros operadores no van a tener acceso a esta tecnología y que a lo mejor no van a llegar a estas zonas, pudiendo incrementar la brecha digital", ha explicado.

"Es una realidad a la que nos hemos enfrentado y nos desmuestra que las zonas con menos población siempre son las últimas, no sé si conseguiremos que esa brecha no se haga más grande con la llegada del 5G", ha apuntado. Por ello, ha abogado por hacer esta reivindicación para que no vuelva a ocurrir "lo de siempre".

De su lado, la secretaria de la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la FEMP, Alejandra Escudero, lo ha calificado como un elemento de igualdad. "Ya no hablamos de hablar por teléfono, significa el acceso a servicios básicos de primera necesidad como el derecho a la educación, la sanidad o la gestión de servicios públicos", ha argumentado.

El "derecho a las comunicaciones es fundamental", ha reclamado, a la vez que ha comparado los municipios sin conexión con las urbes hiperconectadas. "El 84% de nuestro territorio es rural, es donde se encuentra nuestra riqueza natural y la biodiversidad. Allí sigue viviendo en torno al 20% de la población y, por tanto, tienen que tener los mismos derechos que en las grandes ciudades", ha señalado.

Sin embargo, ha puesto su nota de optimismo recordando el cambio de hábitos tras la pandemia con la llegada del teletrabajo o la formación a distancia. Cree que, durante 2020, se dio un impulso "inimaginable" a las telecomunicaciones en el entorno rural.

También se ha mostrado confiada con los fondos europeos. "Si no fuera por ellos, no podrían llegar a esta parte de la población, tenemos que ser capaces de aprovechar la oportunidad tanto las administraciones como los operadores", ha indicado. Además, ha abogado por acompañar estos procesos de formación y capacitación en el entorno rural junto a proyectos pilotos que puedan ser tangibles.

Monetización del 5G

El director de OSS & Net en Minsait, David Serrano, ha abordado la llegada del 5G desde un prisma económico. Así, ha propuesto una colaboración entre cadenas de despliegue para que se pueda llegar a más regiones y facilitar su monetización.

Además, el director de esta compañía de Indra abogado también por la formación en las zonas rurales para poder sacar el máximo rendimiento. "Pero sin que exista el desarrollo adecuado no tiene sentido esa formación", ha matizado.

Según ha expuesto, se podría formar, por ejemplo, a la industria agroalimentaria. "Las necesidades del mundo rural son las mismas que en las ciudades, hemos desarrollado un instrumento y ahora hacen falta desarrollar los servicios", ha agregado.

También ha repasado algunas de las bondades de llevar el 5G a las zonas rurales: "Tendríamos mejores servicios contra los incendios". "Se podrían satisfacer muchas necesidades, hay un problema de costes, pero hay dinero público para sortear ese problema de rentabilidad", ha matizado.

Alipio García, director general de Cohesión Territorial del Gobierno de Castilla-La Mancha

Por último, el director general de Cohesión Territorial del Gobierno de Castilla-La Mancha, Alipio García, también ha incidido en la petición de "igualdad" para todo el territorio. "Todavía quedan localidades que no han conocido cobertura móvil, se trata del 7% de las localidades Castilla-La Mancha", ha explicado.

Además, ha asegurado que un 5% más de municipios solo tienen 3G. "Para promocionar la vida de la familia y la empresa en el entorno rural, deben tener igualdad de oportunidades", ha reclamado.

De izquierda a derecha; Antonio García Vidal, presidente de Aotec; David Serrano Aranda, director de OSS & Net en Minsait, una compañía de Indra

A su juicio, con la llegada del 5G hay "síntomas" de que se va a agrandar la brecha digital. "La España Vaciada reclama conectividad y hay que poner en marcha ayudas", ha pedido. Fruto de las 140 localidades que no han conocido aún la cobertura móvil, García se ha mostrado escéptico con que vaya a llegar el 5G.

Para acabar, ha puesto de relieve la labor del centro de Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha, en el que están representados operadores y administraciones. "Damos servicio a empresas y hemos recibido premios por parte de los operadores, queremos continuar en esa línea", ha concluido.

