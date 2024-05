"Llegar inmediatamente al tejido empresarial", el objetivo de la universidad pública andaluza

Las universidades públicas andaluzas viven un momento de cambio, con numerosos retos por delante. Todos sus desafíos han protagonizado la mesa redonda que ha inaugurado el III Foro de Educación, Innovación y Tecnología que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL De Málaga en el Centre Pompidou en Málaga. El crecimiento con la mirada puesta en la Inteligencia Artificial y la modernización de la oferta formativa han centrado el debate en el que han participado el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva.

En una charla moderada por el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, ambos rectores han asegurado que las universidades públicas andaluzas viven un “momento clave”, especialmente en lo relativo a su financiación y la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. “En 2030, el reto es que la financiación de las universidades españolas suponga el 1% del PIB, y actualmente no llega al 0,75%”, ha detallado el rector de la Universidad de Málaga.

Esta senda de crecimiento supondría un incremento de 3.400 millones de euros para todo el sistema español hasta el 2030, tal y como ha explicado el rector de la Universidad Pablo de Olavide, que ha resaltado la importancia de la universidad pública en el sistema económico: “De cada euro que recibimos, retornamos 5 euros directos”.

Oliva ha resaltado que el principal objetivo de la universidad es garantizar la empleabilidad de los estudiantes. “No nos debemos olvidar que el reto es llegar inmediatamente al tejido empresarial. Las universidades debemos ser un centro de innovación mucho más potente de lo que somos ahora. Hay que fomentar la cultura del emprendimiento, con políticas concretas para llevarlo a cabo”, ha apuntado.

Por su parte, el rector de la UMA ha compartido esta apreciación, destacando la “sinergia” entre las instituciones de la provincia y el “éxito” de la ciudad. “Tenemos muchos caminos para ir de la mano y hemos fomentado especialmente la cultura de las startups gracias a la colaboración con el PTA y el Polo Digital”.

No cabe ninguna duda que la pandemia aceleró el proceso de digitalización, la prueba piloto para la modernización tecnológica total de las universidades. “Es algo que tenemos que hacer sin ningún tipo de duda. Los alumnos hablan el lenguaje de las tablets, ordenadores y móviles, y por eso hemos creado un plan piloto de digitalización de todas las aulas en las que vamos a incorporar pizarras digitales”, ha detallado el rector de la Universidad Pablo de Olavide. “Quien no se suba a este tren va a tener problemas, para nada sirve una buena infraestructura si no vamos a capacitar bien a la gente”, ha añadido.

Oliva también ha apostado por el uso de la Inteligencia Artificial en las aulas de una manera controlada y útil. “Este es el gran reto tecnológico, lo contrario sería un suicidio para la universidad. Me niego radicalmente a no incorporarla”.

López también ha apoyado esta idea. “No podemos ponerle puertas al campo, tenemos que enseñar a los estudiantes y al profesorado cómo aplicarla sin caer en el plagio”, ha apuntado.

En cuanto a los planes de futuro, el rector de la Universidad de Málaga ha recalcado que la institución “no va a renunciar” a su posición en la provincia. “No vamos a ser una universidad más. Continuaremos con nuestra vocación de universidad generalista”.

Oliva, por su parte, ha destacado que es “muy importante” que se siga modernizando la oferta formativa para adecuarla a las demandas de la sociedad.