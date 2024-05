Las autonomías trabajan por la igualdad educativa: "Hay que unificar 17 caminos diferentes"

“La mejor inversión que podemos hacer en todos los ámbitos, tanto sociales como económicos es la educación”. Así lo ha dicho María Mercedes Vaquera Mosquero, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, durante la mesa redonda dedicada a la educación en las comunidades autónomas en el III Foro de Educación, Innovación y Tecnología de EL ESPAÑOL.

El otro ponente, Román Rodríguez González, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia coincide con su compañera en esta afirmación, pues ve fundamental que las comunidades trabajen en “sembrar buena educación y tecnología hoy para los españoles de mañana”.

Desde la visión de Vaquera, el sistema educativo no puede tener un color político ni ser moneda de cambio. “Tiene que haber un pacto de estado consensuado con las comunidades. Las leyes deben ser para todos”, ha expresado. De la misma forma, Rodríguez ha indicado que se está haciendo desde las consejerías lo que debería hacer el Estado.

4. Conversación a dos. El papel fundamental de las comunidades autónomas en la educación

Así, han subrayado la importancia de actuar ante la gran desigualdad que existe entre comunidades, incluso en las calificaciones de la EBAU. “Hay diecisiete caminos diferentes con diecisiete sistemas diferentes, lo que genera desigualdades”, ha lamentado Román Rodríguez.

En cuanto al informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), para Vaquera se trata de "un termómetro desfasado". “Recoge cosas que no debería y se olvida de otras. El sistema educativo ha cambiado y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a hacer, por ejemplo, una alfabetización de la información, algo básico ante el exceso de información que tienen que administrar los jóvenes”, ha dicho la consejera.

Román Rodríguez ha sido más positivo respecto a este informe. Cree que hay que contextualizarlo, pues fue después de la pandemia, con todo lo que esto conlleva: “En España ha bajado, pero también en otros países referentes como Finlandia. Hay que ver que en las últimas cuatro décadas, el desarrollo educativo en España ha sido espectacular. Queda muchísimo por hacer, la brecha norte-sur hay que solucionarla y las comunidades debemos trabajar en esta perspectiva”.

Sobre el presente y futuro, Vaquera cree que hay que hacer aún muchos cambios educativos. Ha recordado que hace dos años nació Chat GPT, que revolucionó el mundo. “Tenemos que aprender muy rápido a adaptar estos cambios a las aulas y a los alumnos. Sobre el dilema de la tecnología, lo tengo claro, uso sí, abuso no”, ha apostillado.

Así, el consejero gallego ha querido reseñar la importancia de que la FP y la universidad vayan de la mano siempre en una relación que ha de ser “recíproca”. “No se puede ir separados, no podemos dar la espalda a las empresas, ni al revés. Si no, no encontrarían profesionales”,

Y para finalizar la mesa, se ha tratado la ley orgánica del sistema universitario. Ambos consejeros han afirmado que “no existe conversación al respecto”. “Es una ley sin memoria económica, adaptando medidas intervencionistas. Nos enteramos de muchas cosas por los medios de comunicación. Es difícil hablar con el ordena y mando”, ha lamentado Rodríguez. Vaquera asentía al oír a su compañero: “Negociar para mí es llegar a un entendimiento entre las partes. Esto parte de una decisión unilateral. Al principio el Gobierno iba a financiarlo todo, después los porcentajes con las autonomías se repartieron, y ahora no sé ni dónde estamos. Es lo que pasa si no hay recursos, la política educativa es muy seria y si no hay recursos no se llega a ninguna parte”, ha zanjado.