Garde (UCLM): "La LOSU va a generar 17 sistemas universitarios en España"

José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha criticado la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una nueva que se prevé sea aprobada por el Congreso de los Diputados el 9 de marzo y que "generará 17 sistemas universitarios en España". En su intervención en el II Foro Económico de Castilla-La Mancha 'Logros y Desafíos' ha criticado que se trata¡e de "una ley que no es buena, que no necesitamos" y que generará "problemas" más allá de la financiación.

"Ahora mismo, el Estado marca un minimo y un máximo en las tasas universitarias, pero la LOSU las va a desregularizar y va a generar más desigualdades", ha explicado Garde a la hora de referirse a esos problemas que detecta en el nuevo texto, además del "acceso a las becas", que "no se aborde la internacionalización" o que el nuevo texto "dedique solo tres artículos a la investigación cuando las unversidades llevamos a cabo el 70% de la investigación".

Justo cuando se cumplen dos años del comienzo de su mandato al frente de la UCLM, Garde ha señalado que su equipo ha cumplido el 57,7% del programa electoral y un 64% de las acciones marcadas están finalizadas o en alto grado de cumplimiento. En este tiempo, ha remarcado que la universidad ha logrado incrementar en mil los estudiantes de títulos oficiales, "uno de los objetivos que nos proponíamos cuando llegamos porque no podemos permitir que la gente joven se vaya de la comunidad".

15. Conversación. Investigación, innovación y digitalización ante los retos del futuro

El rector también ha desgranado los tres puntos sobre los que versaba su conversación con el director de EL ESPAÑOL-El Digital CLM, Eusebio Cedena, titulada 'Investigación, innovación y digitalización ante los retos del futuro'.

De la investigación, Garde ha asegurado que se trata del "corazón de la universidad". En este sentido, ha abundado que la UCLM "apoya a los grupos de investigación para que sean más competitivos externamente". Con este apoyo, estos grupos consiguieron en 2022 "más de 56 millones de euros" en diferentes programas, lo que a su juicio demuestra "su calidad". Además, ha remarcado que en estos primeros meses de 2023 el profesor Carlos Romero ha logrado un proyecto del Consejo Europeo de Ciencia, "algo que nunca se había logrado desde Castilla-La Mancha", para llevar a cabo un nuevo abordaje de ciertos tiempos de cánceres. "El mensaje es que desde Castilla-La Mancha se puede porque Carlos ha conseguido este proyecto desde aquí", reivindicaba.

De manera complementaria, Garde ha manifestado que también mantienen un plan propio de investigación cuyo presupuesto se ha incrementado y a través del cuál se ha puesto en marcha una convocatoria de proyectos de investigación aplicada por más de 4 millones de euros.

En cuanto a la innovación, el rector ha remarcado los 15 millones de euros para proyectos conseguidos a través del mecenazgo y el incremento de las aulas y cátedras con empresas e instituciones, que han pasado de 12 cuando comenzó su mandato a las 31 que se contabilizaban a 31 de diciembre. "No creo que haya universidad alguna qu elo haya conseguido en tan poco tiempo", afirmaba.

José Julián Garde, rector de la UCLM. Óscar Huertas

Respecto a la tercera premisa, la digitalización, ha reconocido que pese a ser "una universidad presencial y de cercanía" a la que "no podemos renunciar ni queremos", se han puesto en marcha "herramientas para llevar a cabo títulos online y semipresenciales".

Por último, Garde también se ha referido al último contrato-programa firmado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que ha permitido un aumento de 37 millones de euros al año en el presupuesto. Pese a ello, ha reconocido que "como consecuencia de la guerra de Ucrania y el incremento de los precios, las cosas igual no se ven tan positivas como hace dos años". No obstante, ha remarcado que "en la Junta ya lo saben y no hay ningún problema".

