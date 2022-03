Rocío Ruiz: "La conciliación se resuelve con políticas públicas y no es problema de la mujer"

La consejera de Igualdad, Política Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha considerado que la conciliación "se resuelve con financiación pública" y ha asegurado que "no es un problema de las mujeres sino de la sociedad".

Así se ha expresado en la tarde de este miércoles en el II Foro Económico de El Español en Andalucía, que se desarrolla del 15 al 17 de marzo en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla.

Ha reconocido que ha recibido ataques "de todas partes". Por un lado, el PSOE creía que "algunas banderas" como que la igualdad "le pertenecía" y, por otro, ha considerado que Vox es "un provocador por naturaleza".

Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía

"He sido firme, no me he movido ni un milímetro", ha defendido la consejera, al tiempo que recordado que llegó a la política civil para "hacer un trabajo" y luego se marchará a su puesto trabajo. "Te aporta mucha tranquilidad", ha reivindicado.

Ha valorado el Plan de Igualdad en Andalucía: "el primero de estas características". "Las políticas de igualdad van a estar absolutamente blindadas hasta 2028", ha apuntado.

Políticas transversales

La consejera ha considerado que en materia de políticas de igualdad "no sirven los programas estrella, que sean precipitados ni que duren un año". "A la vista está que no se ha acabado la pobreza estructural en Andalucía, hay que cambiar estructuras sociales" y, para ello, ha apostado por "políticas estructurales".

"Las políticas de conciliación deben hacer que una mujer no tenga que renunciar a su carrera profesional", ha defendido. No obstante, ha querido precisar que "no se pueden caer en trampas como la reducción de jornada".

También ha abogado por "luchar contra la feminización de la pobreza". Ha citado al proyecto de Red de entidades andaluzas que va a favorecer el acceso de la mujer a los puestos directivos.

Pagar las pensiones

"No podemos pagar las pensiones porque no tenemos niños, es un problema de la sociedad, no es un problema de las mujeres", ha defendido la consejera.

Ruiz cree que la solución pasa por crear políticas públicas: "muchísimas mujeres abandonan porque no pueden o no les compensa". "La flexibilización del trabajo en casa ha esclavizado a las mujeres más", ha subrayado.

Por ello, ha abogado por controlar el teletrabajo y crear espacios en las empresas para que los hijos puedan estar cuidados. "El 50% de la población universitaria son mujeres, pero hay un techo de cristal enorme y las mujeres tienen que ser el motor económico de Andalucía", ha argumentado.

También ha defendido "enganchar a las empresas" en la conciliación e impulsar inspecciones de trabajo. "La mujer tiene mucha iniciativa pero el perfil emprendedor es de un varón en el 82% de los casos con carrera y máster", ha detallado. Solo un 20% de las chicas hacen carreras STEM.

"La economía de los cuidados es el futuro", ha señalado. Así, ha citado los campus de los cuidados que se van a desarrollar en Algeciras (Cádiz) y en Montequinto, en Sevilla.

Ha explicado que "el plan estratégico aprobado el pasado 8M es el más ambicioso impulsado en Andalucía, ya que hemos creado una hoja de ruta con un centenar de directrices que ahora cada consejería, ayuntamiento y universidad deberá transformar en medidas concretas, con recursos y presupuestos propios en sus correspondientes planes de igualdad".

Todo ello, "desde un marco de trabajo común que nos permitirá ganar en coordinación, eficiencia y eficacia y así poner freno a las múltiples desigualdades y brechas de género que aún persisten en nuestra sociedad".

