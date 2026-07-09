Desde EL ESPAÑOL e Invertia te invitamos a nuestro próximo evento organizado junto con Bestinver el día 14 de julio a partir de las 9:45h.

El próximo día 14 de julio tendrá lugar en el espacio Comet Retiro (C/ Alfonso XII, 30, Madrid) el evento organizado por El Español e Invertia junto a Bestinver. Esta mesa redonda que tratará sobre "Value investing, cómo navegar el mercado actual contracorriente", contará con la presencia de Jorge Fuentes, gestor del equipo de Renta Variable Internacional de Bestinver, Manuel Romera, director Sector Financiero en IE Business School y Andrés Allende, Managing Director, Paradigma Value Catalyst – A&G Global Investors.

El value investing se ha consolidado en 2026 como la brújula necesaria para navegar un mercado que empieza a castigar el exceso de optimismo tecnológico de la última década, y ha recuperado su papel como ancla de la sensatez de las carteras.

Tras años de valoraciones extremas alimentadas por el frenesí tecnológico y la inteligencia artificial, la alta volatilidad geopolítica y económica, el mercado ha vuelto a virar hacia los fundamentales. Balances sólidos, flujos de caja reales y dividendos sostenibles se mantienen como activos mejor valorados en entornos inflacionistas. Cuando el mercado se pone nervioso, los inversores vuelven a lo que pueden tocar y entender: resultados con valor real.

Pero el value investing no es solo una estrategia defensiva. Es, sobre todo, una forma de pensar en el tiempo. El mercado puede tardar años en reconocer el valor real de una compañía infravalorada, y ahí está precisamente la ventaja: en tener la disciplina de esperar cuando otros no pueden.

Sin rotaciones constantes, sin ruido, el capital crece de forma silenciosa y sostenida. Para ello, hace falta disciplina para ir contracorriente. Solo así el inversor encuentra negocios excelentes a precios razonables. Esto sigue siendo la forma más robusta de construir patrimonio a largo plazo.

Te esperamos el 14 de julio a partir de las 9:45 horas. Sigue en directo presencialmente u online el encuentro que organizan El ESPAÑOL e Invertia junto con Bestinver "Value investing, cómo navegar el mercado actual contracorriente"