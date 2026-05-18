Desde EL ESPAÑOL y El Español de Alicante te invitamos a nuestro próximo evento online organizado junto con el Ayuntamiento de Orihuela "Orihuela: un viaje del monumento a la costa", que tendrá lugar el miércoles 20 de mayo a partir de las 11:45h.

Orihuela es mucho más que sol y playa: es patrimonio histórico, la cuna de Miguel Hernández, un referente en deporte, especialmente golf, y un destino con una reconocida gastronomía.

Para hablar de ello, esta mesa redonda cuenta con el respaldo de José Vegara Durá, alcalde de Orihuela; Manuel Mestre Barea, concejal de Costa (Playas, Residentes Internacionales, Servicios de Mantenimiento y Coordinación); y Gonzalo Damián Montoya Alcocer, concejal de Turismo de Orihuela.

Te esperamos el 20 de mayo a partir de las 11:45 horas. Sigue en directo online el encuentro que organizan El ESPAÑOL y El Español de Alicante junto al Ayuntamiento de Orihuela "Orihuela: un viaje del monumento a la costa"