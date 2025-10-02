Juan Díaz Redondo (Incyte): “En los últimos ocho años hemos invertido 130 millones de dólares en I+D en España”

Juan Díaz Redondo, director general de Incyte España durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

El director general de Incyte España, Juan Díaz Redondo, ha destacado el peso de España dentro del negocio de esta biofarmacéutica estadounidense.

“España es uno de los grandes motores del mundo Incyte”, ha asegurado durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La compañía acaba de sufrir un cambio en la cúpula con la entrada de un nuevo CEO que ha hecho una nueva reestructuración que, para el directivo, tiene “mucha lógica”.

Eso ha colocado a España como país importante dentro de la organización. Un ejemplo de ello es que Incyte ha creado un grupo que es el core business dónde está Japón, Canadá, Alemania, Italia y España.

Además, el directivo ha resaltado que “en los últimos ocho años hemos invertido 130 millones de dólares en I+D en España y sólo en 2024 pusimos 18 ensayos clínicos en estas áreas”.

Dichos ensayos se han ofrecido en 55 hospitales en España de 14 comunidades autónomas. Sólo la inversión en 2024 fue de 15 millones.

Además, a esto hay que añadir que de los nueve fármacos que comercializan en EEUU, cuatro han llegado a Europa y a España también.

Una gran noticia, aunque para Juan Díaz Redondo hay que mejorar los tiempos. “Estamos hablando de 614 días desde la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) hasta que el paciente lo tiene por la Seguridad Social”.

Para el directivo “es mucho” y ha asegurado que la ambición son 180 días. “Queda mucho camino por hacer, pero se ven pasos para acortar”, ha añadido.

Asimismo, Juan Díaz Redondo ha puesto en valor que de los 173 fármacos aprobados por la EMA han llegado 123 a España (el 71%). “Pero hay puntos de mejora porque en determinados fármacos hay restricciones”, ha señalado.

Por otro lado, ante la guerra arancelaria de EEUU desde Incyte se muestran tranquilos porque son “una compañía americana” y están en una posición en la que tienen “una exposición mínima porque toda la investigación se hace en un laboratorio en EEUU al igual que la comercialización”.

Es cierto que también tienes otras fábricas repartidas por Europa, pero no ven riesgo de falta de inversión. “Somos un motor de Incyte”, ha concluido.