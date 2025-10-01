López (Fenin): "Si se corrige la indexación de los contratos las firmas de tecnología sanitaria mejorarán su viabilidad"

Actualmente, las empresas de tecnología sanitaria están teniendo dificultades para presentarse a los concursos de contratos públicos.

Entre los motivos principales se encuentra la imposibilidad de indexación de los contratos (hasta 2015 sí era posible). Es decir, dichas empresas no pueden ajustar y revisar los precios (de materias primas, energía, inflación) durante los años que dura ese contrato.

Estas son algunas de las demandas que ha reivindicado Lourdes López, vicepresidenta segunda de Fenin, patronal de las empresas de tecnología sanitaria, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

Cabe destacar que sí que existe una legislación de 2023, que permite esa revisión de precios. "No obstante, al final es muy difícil ponerla en práctica porque hace referencia a unos índices de materia prima que son complicados de medir", ha denunciado.

Lo ideal sería, como ha defendido López, que esos índices se alinearan con el Índice de Precios de Consumo (IPC). En otros países como Portugal o Italia esa revisión de precios va ligada a la subida o bajada de los costes de las materias primas.

La imposibilidad de revisión de precios en los contratos públicos está dificultando la viabilidad de las empresas y que estas se presenten a los concursos.

Por un lado, tienen pérdidas y no son capaces de cubrir sus propios gastos. "Esto desincentiva la investigación y el desarrollo porque no existe ese retorno que tienes para poder invertir en mejorar la empresa y la capacidad de productividad", ha expresado.

Lourdes López, vicepresidenta segunda de Fenin

Esto también provoca, como ha añadido la vicepresidenta de Fenin, que haya menos capacidad de invertir en tecnología y menos competitividad.

¿Y qué consecuencias negativas tiene de cara al futuro? Pues que las nuevas tecnologías tarden más tiempo en implementarse.

Hay muchas herramientas de inteligencia artificial que ayudan a los profesionales sanitarios a descongestionar su trabajo para que se centren en la práctica médica.

Sin estas, los especialistas continuarán viéndose más sobrecargados. Todo esto en un contexto en el que se está produciendo un aumento de población envejecida que va a necesitar más asistencia sanitaria. "Por eso, los pacientes serán los grandes afectados", ha terminado.