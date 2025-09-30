Enrique Ordieres (Cinfa): “En los próximos tres años invertiremos 240 millones”

Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, durante la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

La compañía farmacéutica española Cinfa sigue apostando por crecer. Y lo hará con un plan de inversiones que sumarán los 240 millones de euros en los próximos tres años.

Así lo ha asegurado Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, durante la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Como fabricantes de genéricos, parte de esa inversión tendrá que ver con los vencimientos de patentes, pero también ha avanzado que pondrán el foco en consumer healthcare.

Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa

“También invertiremos en las filiales que tenemos y luego podría venir algo adicional”, ha añadido.

Todo ello después de haber invertido 470 millones en la última década en la que han construido una historia de diversificación y internacionalización con la compra en 2017 de tres empresas dando lugar a un grupo formado por cinco filiales con cuatro plantas y dos centros de I+D en España.

De ahí que estén abiertos a adquirir “más cosas”. Con ello se ha referido a productos sueltos, líneas de productos o incluso alguna compañía que pueda ser complementaria.

Tampoco se cierra a aumentar su presencia en otros mercados. “Estamos presentes en más de 100 países con productos o marca Cinfa, filiales o acuerdos con empresas locales”, ha dicho.

Lo que parece que a corto y medio plazo queda descartado es volver a producir medicamentos biosimilares, es decir, medicamentos biológicos que se desarrollan para ser muy similares a un producto biológico ya autorizado y aprobado.

“Vimos que las cuotas de mercado de estos medicamentos eran bajas y los precios iban a la baja. Era imposible de mantener y se lo vendimos a una compañía europea”, ha asegurado.

En este sentido, Enrique Ordieres ha pedido poner en valor la industria farmacéutica. Concretamente, ha exigido tener “reglas de juego claras y unos precios razonables”.

“No pido subvenciones, sino un marco estable. No podemos estar pendientes de qué baja y en cuaánto baja cada mes. Es insostenible”, ha añadido.

Por ello, ha recordado que hay que pensar más en “cómo la industria farmacéutica ayuda o el valor global que produce el sector”, entre otros aspectos.