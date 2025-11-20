'MIDlife: El momento del cambio', el evento de Magas que pone en el centro a las mujeres de mediana edad

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidente ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario, en la inauguración del foro. Rodrigo Mínguez

El miércoles 19 de noviembre se celebró el evento 'MIDlife: El momento del cambio', una cita que puso en el centro a las mujeres de mediana edad, esas que se encuentran entre los 40 y los 60 años y cuyas voces se ven en muchas ocasiones silenciadas por una sociedad que rechaza algo tan natural como el envejecimiento.

Poco a poco, el auditorio de la Universidad Camilo José Cela se fue llenando. Las asistentes comenzaron a ocupar sus asientos de forma tímida pero decididas. En sus rostros, la expectación ante una tarde prometedora con un panel de ponentes a la altura del foro.

Charo Izquierdo, "consejera editora de Magas, entre otras cosas", como ella misma se definió, lanzó unas breves palabras al público antes de darle paso a la encargada de inaugurar de forma oficial la jornada.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario, arrancó con un discurso improvisado con el encanto de las cosas espontáneas.

Habló de forma personal e íntima a las mujeres que se mostraban atentas a sus inspiradoras palabras. De su intervención, sin duda, merece la pena destacar lo siguiente: "Sed protagonistas en esta segunda parte de la vida", una afirmación que de manera segura caló en aquellas que la observaban.

Cruz Sánchez de Lara antes de subir al escenario para abrir la cita. Rodrigo Mínguez

Tras su presentación, le llegó el turno a un rostro muy conocido de esta revista: Boticaria García, la farmacéutica y nutricionista, además de un largo etcétera, que de forma sencilla divulga contenido relacionado con la salud en redes sociales.

El perfil de la creadora acumula 865.000 seguidores en Instagram y, tras su ponencia, dejó claro las razones que la han llevado hasta tal punto. Entre sus habituales chascarrillos, ejemplos ilustrativos y una forma muy cercana de trasladar la ciencia a las oyentes. Su discurso sobre la importancia del ejercicio durante la mediana edad, más allá de lo obvio, llegó al público.

Boticaria García durante su ponencia. Rodrigo Mínguez

En especial, lo hizo también por los dos últimos casos de sus followers que relató, que además dejaron esta reflexión por parte de la ponente: "Hay que entrenar para la vida".

Tras Boticaria, llegó la primera mesa redonda de la tarde. Como moderadora, Belén Torrijos, líder del Foro de Salud y Farma de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s; a su lado, para conversar, María del Castillo, CEO de FARO EdTech y European School of Health Education (ESHE) y doctora en Bioética y Biomedicina; y María Soler, EMEA Global Learning & Development and responsible for Spain & Portugal de Roche.

Un despliegue de conocimiento con sentido hizo acto de presencia, una vez más, en el auditorio bajo la temática 'Reaprendiendo en el midlife femenino: conocimiento, salud y propósito. Como la educación, la innovación y la gestión del bienestar ayudan a vivir la menopausia con plenitud y liderazgo'.

Las expertas charlaron sobre educación, innovación y gestión para ayudar a vivir esta etapa vital de las mujeres con plenitud en todos los ámbitos.

Imagen de la primera mesa redonda de la tarde. Rodrigo Mínguez

También dieron su opinión sobre cómo se enfoca esta fase desde las grandes compañías y las posiciones de poder, señalando detalles como la cultura de la pertenencia y la inclusión y pensar en lo que este tipo de perfiles necesitarán el día de mañana para hacer su vida mejor.

La siguiente mesa redonda quedó moderada por la redactora de Magas, Puri Beltrán, cuya labor puso el foco en lo que la ciencia y la tecnología pueden hacer por las féminas que viven la perimenopausia y la menopausia.

Estuvo rodeada de tres profesionales que demostraron con sus intervenciones su compromiso profesional y personal con esta etapa de la vida de las mujeres.

Son Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, director del Observatorio de la Menopausia de la Fundación de Investigación HM Hospitales; Débora Nuevo, jefa de la Unidad de Longevidad y Microbiota de Olympia Quirónsalud; y Arancha Albarracín, ginecóloga especialista en menopausia, climaterio y patología ginecológica benigna de Menoclínica by Palacios.

Los componentes de la conversación. Rodrigo Mínguez

Los tres coincidieron en diferentes detalles, como el hecho de que la menopausia no es una enfermedad, pero que tampoco resulta saludable, en palabras de Rodríguez Zambrano; la necesidad de trabajar en tratamientos personalizados; o de educar en consulta a las pacientes, que a veces sienten pudor al tratar ciertos temas relacionados con esta fase de sus vidas.

Como apunte, uno de los comentarios de Débora Nuevo para cerrar la mesa: "El problema es que para la medicina a medida necesitas tiempo y el tiempo es lo más caro a día de hoy".

Tras esta conversación, llegó el momento de una de las intervenciones individuales de la tarde: la de Alejandra Vallejo-Nágera, psicóloga y divulgadora.

La temática de su charla, 'Conciliar el sueño: adiós al estrés'. Con una personalidad arrolladora, la profesional dejó algunas frases muy reseñables durante su ponencia, desmintiendo incluso mitos tan asentados como que hay que dormir ocho horas. De acuerdo a sus palabras, eso es cierto, pero "no tienen que ser seguidas".

Alejandra Vallejo-Nágera durante su intervención. Rodrigo Mínguez

Además, también abordó aspectos tan importantes como la autoestima, que debido a los cambios hormonales se ve afectada durante la perimenopausia y la menopausia.

Después de tratar el descanso, Ana Núñez-Milara, directora de Magas, invitó al escenario a María Cudeiro, directora general de Evolus España, Portugal y Suiza; y a Laura Ponte, diseñadora y empresaria del sector moda y joyería, para charlar sobre belleza innovadora.

Las dos ofrecieron una conversación muy interesante con discursos prácticamente antitéticos, ya que la visión de ambas al respecto de la cuestión que se planteó difiere en muchos sentidos. Sin embargo, encontraron un punto en común, que se puede resumir en esta frase de la exmodelo y empresaria: "Ya no queremos ser otra persona, sino estar lo mejor posible".

Laura Ponte y María Cudeiro junto a la moderadora, Ana Núñez-Milara, directora de Magas. Rodrigo Mínguez

"Un médico estético te tiene que tratar como cualquier otro. No puedes pretender ser una persona que no eres. La clave está en acompañar tu envejecimiento de la forma más grácil posible", dijo Cudeiro.

Tras abordar la cuestión de los cuidados desde el enfoque beauty, tocó hacerlo sobre el escenario bajo la temática 'Nutrición, ejercicio y suelo pélvico'.

En esta ocasión, fue Charo Izquierdo la encargada de moderar los discursos de Marcos Flórez, entrenador personal; Andrea Carucci, nutricionista, naturópata y divulgadora científica; y Laura Rojas, fisioterapeuta de suelo pélvico.

Analizaron desde su ámbito profesional los cambios que llegan de la mano de la perimenopausia y menopausia, cómo afectan y la manera de minimizar sus efectos mediante una serie de pautas.

Conversación a tres bandas moderada por Charo Izquierdo, consejera editorial de Magas. Rodrigo Mínguez

Algunos de los apuntes que dejaron fueron que quizás hay que plantear una relación distinta con la comida; la importancia de no aplicar a todas las mujeres las mismas soluciones; por supuesto, lo fundamental que es el deporte en esta fase y la necesidad de adaptarlo a cada caso; o el hecho de tener presente una labor preventiva respecto a los problemas de suelo pélvico.

Sin duda, una de las ponencias que más cejas logró enarcar, y también arrancar hasta carcajadas, fue la de la psicóloga experta en sexología Lara Ferreiro. La profesional hizo un repaso a todas las cuestiones que, probablemente, el auditorio tuviera en mente.

En su paseo por un tema que suele ser tabú, charló de forma distendida con Ana

Núñez-Milara sobre el orgasmo y las formas de alcanzarlo; la percepción del sexo en mujeres y hombres; conceptos como la alineación coital; o lo esencial que resulta encontrar momentos de unión en pareja para salir de la rutina y seguir apreciándose mutuamente.

La sexóloga en el escenario durante su charla. Rodrigo Mínguez

Hubo muchas de sus frases merecedoras de ser reseñadas, entre ellas, la siguiente: "Del sexo se habla mucho y mal. Disney ha destrozado a las mujeres y el porno a los hombres. Para ellos es cuestión de minutos y de centímetros".

Para cerrar la tarde, se subió al escenario en la Universidad Camilo José Cela Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Por supuesto, su ponencia giró en torno a cómo afecta al estado mental la llegada de la perimenopausia y la menopausia.

"En esta etapa de la vida es complejo encontrar armonía entre los cambios y el síndrome de la superwoman", comentó la profesional. Para ello, nada mejor que el autoconocimiento, destacó.

Igualmente, una de las extracciones más importantes de su discurso fue sin duda el desarrollar la capacidad de adaptación ante esas transformaciones y la necesidad de "tomarnos el tiempo de escucharnos y priorizarnos",

Rojas-Marcos en el escenario del auditorio. Rodrigo Mínguez

Con su magistral, pausada y clara intervención se cerró el ciclo de charlas de 'MIDlife: El momento del cambio', una jornada pensada por y para las mujeres, para seguir existiendo a los ojos de la sociedad a cualquier edad.

Por último, las asistentes, junto a las ponentes y moderadoras, pudieron disfrutar de un aperitivo. El broche perfecto para un evento que desde el presente trabaja para el futuro de todas.