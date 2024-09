José Luis Gil (Naturgy): "Estamos descarbonizando la economía alemana con biometano español"

"Estamos descarbonizando la economía alemana con biometano español", ha remarcado José Luis Gil, director general de Gases Renovables de Naturgy. También ha pedido una transición a la descarbonización más justa e incentivos para la producción de biometano durante su intervención en la tercera edición del Observatorio de los ODS organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS.

Para empezar, Gil ha explicado que "los gases renovables tienen una producción continua y esto es una característica diferencial con el resto de las energías y también es muy fácil de almacenar porque la producción renovable eléctrica sube mucho en primavera, mientras que el biometano se produce en continuo y los excedentes que tenemos en verano lo podemos utilizar en invierno".

En esta línea, ha destacado que "España es el país europeo con más acciones en residuos, el que más ratio de consumo de gas de la UE y el que tiene el objetivo más bajo por lo que para que la transición a la descarbonización sea justa es importante no perder competitividad".

3. José Luis Gil, director general de Gases Renovables de Naturgy

Respecto a la producción de biometano, ha explicado que "como toda energía necesita un programa de incentivos y actualmente se está desarrollando en ausencia de incentivos y eso significa que todo el biometano que se está desarrollando en España se está exportando a Alemania, es decir, estamos descarbonizando la economía alemana con biometano español".

"España tiene potencial de biometano, renovables e hidrógeno y deberíamos como país decidir a que nos queremos dedicar, si a exportar esa energía que es una fuente de ingresos para el país o abaratar la economía española para las familias o exportar industria", ha resaltado.

De esta forma, ha señalado que "debemos elegir si queremos ser industria o queremos ser servicio".

Respecto a si el hidrógeno y el biometano podrían ser complementarios, ha explicado que "cuando cambiamos un mix energético no se puede renunciar a ninguna de las energías, es decir, estamos cambiando petróleo, pero no renunciamos a ninguna porque se puede producir hidrógeno con esos excedentes renovables. También se puede convertir en amoniaco que es una fuente para los fertilizantes, también en metanol o en metano sintético y trasladarlo por las propias redes de gas por lo que es esencial no renunciar a ninguna fuente".

Sobre la producción de biometano ha recordado que "en España se lleva haciendo biometano muchísimo tiempo sobre todo en estaciones depuradoras de aguas residuales. El gran reto tecnológico es que esas plantas se transformen en multiresiduos lo que llamamos de gestión combinada o de cogestión para que así sean más eficientes porque en verano tendremos residuos de fruta y en invierno tendremos de otras cosas".

Respecto a la materia prima, ha resaltado que "España consume energía final y como energía final gasta 160 TWh y si hiciéramos un plan como el de Portugal que es junto a cada planta de renovable instalar una planta de hidrógeno, con el CO2 residual se genera más GH4 y con el potencial llegaría a 240-250 TWh por lo que tendríamos una cantidad importante de gas".