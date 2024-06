Núñez (Seopan): "Estamos a favor de un pago por distancia recorrida en nuestras carreteras"

El presidente de Seopan, Julián Nuñez, ha reclamado, durante el V Simposio de Movilidad y las Ciudades de EL ESPAÑOL e INVERTIA, que se tiene que abrir el debate lo antes posible sobre el pago por el uso de las infraestructuras.

Según este responsable de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, el déficit en las infraestructuras aumenta en 2.100 millones de euros al año y las inversiones que son necesarias son de 4.000 millones de euros anuales.

Según Núñez es necesario abrir ya el debate sobre la financiación de la infraestructura para que corra a cargo "de los presupuestos de todos o de los usuarios que lo utilicen", ha dicho. "El modelo para financiar el pago por uso ya funciona en Europa. Y en España llegaremos a un momento en el que será irreversible. Por tanto, el diagnóstico hay que tenerlo claro y los detractores deberán decidir qué quieren", ha dicho.

Julián Núñez, presidente de Seopan

En este sentido, Núñez también se ha hecho la pregunta sobre por qué "hay que destinar mis impuestos en una infraestructura si yo no la utilizo. Por ello, no hay nada más social y sostenible que la carretera la pague quien la usa".

No obstante, este representante lo ha querido dejar bien claro: "No se trata de gravar el uso recurrente del vehículo, como por ejemplo una persona que vaya al trabajo. Pero sí hay que gravar aquellos viajes de grandes distancias", ha dicho.

Según Nuñez hay carreteras en las que la mitad de los camiones, por ejemplo, son extranjeros. Y también ha querido recalcar que "si cuando vamos a Portugal o a Francia hay que pagar" por qué no plantearse ese modelo en España. "En nuestro país hay un déficit de inversión de 10.000 millones en las carreteras; por ello planteamos el pago por distancia recorrida", ha reclamado.

"Además, hay que tener en cuenta que ahora vienen los desafíos como el vehículo conectado o el 5G de las autovías y hay que saber quién va a pagar estas inversiones o quién va a pagar la electrificación de las autovías", ha afirmado.

Sobre todo porque la no inversión en estas infraestructuras, según Núñez, está generando "problemas de inseguridad y de gran tráfico de vehículos pesados. Y esto crece exponencialmente". "Por ello no hay que oponerse al modelo de pago por uso y no plantear alternativas, ya que habrá un momento en el que o paguemos más impuestos o no podamos circular", ha señalado.

Un momento de la conversación entre Julián Núñez (Seopán) y Arturo Criado (EL ESPAÑOL). Cristina Villarino

En cuanto a la financiación de esta infraestructura, Núñez también ha señalado que espera que los "los planes europeos se renueven o se creen otro porque tenemos que competir con Estados Unidos y China", ha dicho.

En relación con la penetración del coche eléctrico Núñez, ha señalado que si " nos centramos en la infraestructura no habrá movilidad eléctrica". "Es cierto que hay un factor precio en la compra y habrá que esperar a ver qué pasa con los aranceles, pero el precio es cuestión de tiempo".

El presidente de Seopan pide el pago por uso de las carreteras.

"Creo que el factor decisorio es la dificultad de utilizar el vehículo en desplazamientos interurbanos. Hay que cuidar este sector porque España es el segundo fabricante de automóviles. Además, hay que pensar que las infraestructuras duran más de 30 años y hay que anticiparse, aunque ahora solo haya 140.000 vehículos, el 0,5% de 26 millones", ha dicho.

Por último, Núñez también ha puesto en valor "el enorme desafío del movimiento de las mercancías, ya que la mitad vienen por los puertos y aquí tenemos 900 millones de euros en las conexiones. Y también hay que recalcar el avión como vehículo principal, ya aquí tenemos que sumar otros 500 millones de euros", ha concluido.