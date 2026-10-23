Albares envía al Censo una lista con "numerosos errores" de sólo 18.000 'nietos' y sin concretar cuántos cumplen la ley

La OCE ha logrado identificar por su cuenta a 38.188 inscritos a través del registro DICIREG y ha enviado la información a Exteriores para agilizar la revisión.

El censo calcula en 163.020 los inscritos afectados por la suspensión del voto de la 'ley de nietos', pero solo se han emitido 64 certificaciones válidas.

La Oficina del Censo Electoral advierte de que Exteriores envió un fichero inservible con solo 17.914 nombres y plagado de errores.

El último informe de la Oficina del Censo sobre las actuaciones realizadas para depurar las irregularidades en el censo electoral derivadas de la Instrucción del Ministerio de Justicia sobre la 'ley de nietos' advierte de que el Ministerio de Asuntos Exteriores solo ha facilitado hasta ahora un fichero inservible en el que figuran 17.914 nombres.

Según el Gobierno, los inscritos en el censo de residentes en el extranjero (CERA) afectados por la suspensión cautelar del derecho al voto ascienden a 163.020.

De ellos, podrían votar el 29-N todos los que cumplan la 'ley de nietos'. Es decir, aquellos que, conforme estableció la Ley de Memoria Democrática, sean descendientes de padres o abuelos que tuvieron que exiliarse por motivos políticos durante la dictadura franquista.

Pero, para ello, los Consulados tendrían que expedirles una certificación acreditativa de que han sido nacionalizados de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Memoria Democrática y no en aplicación de una Instrucción del Ministerio de Justicia que, yendo más allá de la Ley, ha permitido conceder nacionalidades "presumiendo" el exilio de los ascendientes de los beneficiados.

Sin embargo, Exteriores ni siquiera ha facilitado los nombres de los 163.020 'nietos'. Mucho menos cuáles de ellos cumplen la Ley de Memoria Democrática.

Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la orden del Supremo "se está cumpliendo desde el primer día", lo cierto es que, 43 días después de que el alto tribunal ordenara suspender provisionalmente el ejercicio del derecho al voto salvo que los Consulados expidan las mencionadas certificaciones, solo se han emitido 64, según la información facilitada a la Oficina del Censo Electoral (OCE).

El informe de la OCE, que depende del Instituto Nacional de Estadística (Ministerio de Economía), fue examinado ayer por la Junta Electoral Central.

La OCE indica que inicialmente se recibió de Exteriores un total de 2.392 registros en una tabla Excel y no en el formato informático solicitado.

La Oficina del Censo verificó que, de ellos, solo 1.571 correspondían realmente a personas que han adquirido la nacionalidad española conforme a la 'ley de nietos'.

De estos últimos, se han localizado en el censo electoral vigente para las elecciones del 29-M (el censo cerrado a 1 de agosto de 2026) 1.278 registros.

A última hora del pasado martes Exteriores puso a disposición de la OCE un fichero acumulativo que contenía un total de 17.914 registros, incluyendo los 2.392 registros remitidos en el primer envío.

Sin embargo, "tras las comprobaciones realizadas, se detectaron numerosos errores en la información facilitada que impedían garantizar su fiabilidad, por lo que no ha sido posible utilizar dicho fichero", señala la OCE.

"Esta circunstancia ha sido notificada al Ministerio para su corrección", señala el informe, conocido por EL ESPAÑOL.

38.188 identificados

La Oficina del Censo ha indicado a la Junta Electoral que, con objeto de colaborar con el Ministerio de Albares y facilitar la identificación de los expedientes que deben ser objeto de examen, la OCE solicitó información procedente de DICIREG (Digital Civil Registry, plataforma electrónica del Registro Civil de España) relativa a las personas que habían adquirido la nacionalidad española conforme a la 'ley de nietos'.

Como resultado de esta actuación, se ha obtenido información correspondiente a 76.600 personas, de las cuales 38.188 han sido localizadas en el censo electoral vigente para los comicios del 29-N.

La información correspondiente a estos 38.188 registros ha sido remitida al Ministerio de Exteriores "con el propósito de facilitar la localización de los expedientes en los correspondientes Consulados y agilizar las comprobaciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado judicialmente".