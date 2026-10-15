Las agendas de la 'fontanera' desinflan la coartada del PSOE de que el exjuez de la 'trama Leire' iba por libre

Aunque el PSOE sostiene que el abogado actuó por libre por resentimiento personal, la investigación judicial sitúa sus maniobras dentro del entramado financiado por el partido.

Las anotaciones de la 'fontanera' confirman que coordinaba denuncias y acciones contra la magistrada informando puntualmente a Santos Cerdán para destruir la causa.

Sáenz de Tejada llegó a contactar con un clan de narcotraficantes para tratar de eliminar o hacer daño físico a la jueza Biedma y frenar el procedimiento judicial.

Las agendas de Leire Díez vinculan al exjuez Luis Sáenz de Tejada con maniobras en Badajoz contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso que afecta al hermano de Pedro S!aacute;nchez.

El PSOE trata de desvincularse de la actuación del abogado y exjuez Luis Sáenz de Tejada, el miembro de la trama Leire que contactó con un clan de narcotraficantes para hostigar a la magistrada Beatriz Biedma.

Esta magistrada mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Fuentes socialistas trasladan a este diario que no hay nexos entre el partido y Sáenz de Tejada, y que éste actuó por libre, por su cuenta, contra Biedma, guiado por el rencor que tenía hacia ella.

¿Por qué? Debido a que ésta intervino, como jueza, en el procedimiento en el que el letrado acabó siendo condenado por malos tratos hacia su mujer. Y, con ello, expulsado de la carrera judicial.

Ese rencor, en efecto, parece cierto. Ahora bien, varios de los indicios recabados por la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire sitúan a Sáenz de Tejada como una pieza clave de las llamadas cloacas del PSOE, dado su rol de intermediario en Badajoz de Leire Díez, la conocida como la fontanera del partido.

El juez Santiago Pedraz, instructor de esta causa, ya señaló en una resolución del pasado mayo que Díez recibía fondos de la formación para sufragar sus maniobras, entre las que se encontraba el boicotear los casos judiciales incómodos para Pedro Sánchez.

La fontanera anotaba en sus agendas sus tejemanejes para, posteriormente, informar de ellos a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, quien sufragaría sus actividades.

En esos papeles, son múltiples las alusiones a "Badajoz", "Hermano de P. S." o "Jueza Badajoz".

Y en una página fechada hace dos años, en noviembre de 2024, ya aparece el nombre de Luis Sáenz de Tejada anotado por Leire Díez.

En concreto, además, figura junto al apellido "Marchena", que parece referir a Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Supremo y otro de los togados que la trama Leire habría convertido en sus objetivos, debido a que algunas de sus decisiones incomodaron al Gobierno.

Anotación en las agendas de Leire: "Marchena (Luis Saénz de Tejada)". EE

Marchena, por ejemplo, formó parte del tribunal que acabó condenando a José Luis Ábalos, quien, como número tres del PSOE, había sido uno de los colaboradores más estrechos de Sánchez, además de ministro de Fomento.

Pero hay más: en una página fechada el 25 de marzo de 2025, Leire Díez anota: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano".

Anotación en las agendas de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína y gitano". EE

Está claro a quién refiere la anotación "Jueza Badajoz". Y con el apodo de La Celsa se conoce a Cintia Rocho, la matriarca del clan pacense de Los Rocho. Y fue con ella con quien contactó Sáenz de Tejada.

Según declaró Rocho ante la Guardia Civil, el exjuez le propuso "eliminar" a Biedma, lo que ella entendió como una oferta para "hacerle daño físico".

"La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla. (...) A palos aprende el burro", aseguró La Celsa, interrogada por la Unidad Central Operativa (UCO).

Como subrayó Biedma en la Audiencia Nacional, los ataques de Sáenz de Tejada se intensifican justamente cuando ella instruye el caso David Sánchez.

A partir de septiembre de 2024, comienza a insultarla a través de los vídeos que cuelga en su canal de YouTube, clips que acaban llegando a su familia e hijas.

En febrero de 2025, Sáenz de Tejada, además, trata de personarse en la causa contra David Sánchez para recusar a la juez, pero no tiene éxito.

Además, el exjuez presentó varias denuncias contra Biedma, de las que mantiene puntualmente informada a Leire Díez y ésta, a Cerdán.

Se cumplía así lo anotado el 11 de septiembre de 2024 por Leire Díez en sus agendas: que Luis Sáenz de Tejada "denuncie a la jueza del caso de David Sánchez".

Imagen de una de las libretas intervenidas por la UCO a Leire Díez. EL ESPAÑOL

Las agendas de Leire Díez también cobran aquí, de nuevo, mucha importancia. Como publicó EL ESPAÑOL, una de sus páginas, fechada el 2 de septiembre de 2024, ya recogía todas estas acciones como parte de un plan para "destruir el procedimiento" contra David Sánchez.

Mismo 'modus operandi'

Pero hay más. La relación de Leire Díez y Sáenz de Tejada reproduce el mismo modus operandi que otros contactos de la fontanera: la existencia de un enemigo común.

Por ejemplo, Díez, en su reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, lanzó descalificativos contra Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Si Balas está muerto, mejor. (...) No tengo ninguna gana de que (...) el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros", manifestó.

Por entonces, la UCO actuaba como Policía Judicial en algunas de las causas más inquietantes para el Gobierno: el caso Begoña, el caso Ábalos y el caso David Sánchez. En ese sentido, la Guardia Civil también era enemigo común de Hamlyn.

El mismo modus operandi, aparentemente, se replicó al usar a Sáenz de Tejada contra Biedma. De nuevo, una enemistad compartida.

De hecho, el exjuez, como se ha mencionado, trató de personarse en la causa judicial contra David Sánchez para, posteriormente, recusar a Biedma, paralizando así el procedimiento.

No lo logró, por lo que trató de que se personase, incluso, su propia hermana, también sin éxito.

Leire y Cerdán

La relación de Leire Díez con Cerdán comenzó mucho antes de estos hechos. En abril de 2024, la fontanera —militante, por entonces, del PSOE— se reunió con el dirigente en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

Allí, también estaban presentes, entre otros, el entonces jefe de prensa del partido, Ion Antolín, o el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Díez, en aquella reunión, facilitó a los presentes dos audios que, posteriormente, el PSOE utilizó para victimizarse públicamente y presentarse, sin mucho éxito, como víctima de un complot parapolicial.

Mientras tanto, según sospechan ahora tanto el juez Pedraz como la Fiscalía Anticorrupción, Cerdán comenzó a "poner a disposición" de la trama Leire la "infraestructura logística y financiera" del PSOE.

A pesar de todo ello, el partido trata de desvincularse de las actuaciones específicas de Sáenz de Tejada y, en general, de toda la trama Leire.

Fuentes del partido aseguran que Cerdán era el único que tenía contacto con la fontanera. Que no hay indicios que vinculen siquiera a Díez con seguimientos o ataques contra Biedma. Que tampoco está claro que estos hechos se deban a su papel como instructora del caso David Sánchez.

Ahora bien, estas mismas voces dan por hecho que Pedraz acabará llamando a declarar al PSOE como investigado.

Antes de que eso suceda, en todo caso, el juez interrogará a Santos Cerdán.

Por otro lado, en el caso Leire también está investigada actualmente Ana Fuentes, la gerente del partido, por, supuestamente, elaborar facturas falsas para financiar la trama delictiva.

Pedro Sánchez decidió mantenerla en el cargo porque cree su versión de que desconocía la existencia de esta presunta red criminal y porque siguió órdenes de Cerdán.

Ahora bien, como publicó EL ESPAÑOL, Fuentes declaró ante el juez que el PSOE, en 2025, siguió pagando gastos a Leire Díez, cuando ya había trascendido, en 2024, su rol de fontanera.