La Fiscalía cambia su criterio con Julio Iglesias y ahora dice que un juez español sí puede investigarle por delito sexual

El juez Antonio Piña deberá decidir si admite a trámite la querella y cita a declarar al artista o rechaza la competencia de la Justicia española.

El fiscal Vicente González Mota sostiene ahora que la Audiencia Nacional sí es competente para asumir el caso, en contra del criterio emitido por el Ministerio Público en enero.

Dos extrabajadoras del cantante presentaron una querella tras el archivo inicial de las actuaciones por supuestos hechos ocurridos en 2021 en Bahamas y República Dominicana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cambia de criterio diez meses después y respalda que un juez español investigue a Julio Iglesias por presunta agresión sexual.

La Fiscalía ha cambiado de criterio, en cuestión de diez meses, y ahora sí es partidaria de que la Audiencia Nacional pueda investigar por agresión sexual al cantante Julio Iglesias.

El pasado enero, el artista fue denunciado ante el Ministerio Público por dos extrabajadoras suyas, que le acusaron de someterlas a tratos degradantes y de haberlas agredido sexualmente, en 2021, en las residencias que el intérprete posee en Islas Bahamas y República Dominicana.

Ahora bien, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, concluyó que este organismo judicial no tenía competencias para investigar estos hechos.

¿Por qué? Porque ocurrieron en el extranjero, porque ninguna de las dos denunciantes es española, porque Iglesias no pisa España desde hace años...

Sin embargo, las dos exempleadas —asesoradas, de nuevo, por la misma ONG feminista que la primera vez, Women's Link Worldwide— insistieron. Esta vez, a través de una vía diferente, más directa.

A principios de septiembre, ambas presentaron una querella contra el cantante, directamente ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Como avanzó EL ESPAÑOL, el juez Antonio Piña, al que le tocó este asunto por reparto, pidió opinión a la Fiscalía. Esta vez, ni Durántez ni su superior, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, elaboraron el informe.

Lo hizo Vicente González Mota, quien acaba de enviar a Piña su dictamen, en el que concluye que la Audiencia Nacional sí es competente. Es decir, la postura diametralmente opuesta a la mantenida por el Ministerio Público hace diez meses.

Así lo ha avanzado este miércoles eldiario.es y lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Ahora, Piña deberá decidir si admite a trámite la querella y cita a declarar a Iglesias. O si, por el contrario, considera que la Justicia española no debe encargarse de la investigación de estos hechos.

El archivo de enero

"España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país", reconoció el pasado enero Durántez, la misma fiscal que sí puso una querella por agresión sexual contra Luis Rubiales por el beso en la boca que le dio a Jenni Hermoso, jugadora de la Selección.

Aquellos hechos también sucedieron en el extranjero. En concreto, en Australia en 2023, tras la final del Mundial de fútbol femenino de ese año.

Pero tanto Rubiales como Hermoso son españoles. Él, por entonces, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ella, delantera de nuestra Selección.

Ahora bien, en el caso de Julio Iglesias, ninguna de las exempleadas que le denuncia es española ni reside en España.

Una de ellas, según se ha sabido, es dominicana y ejerció como su fisioterapeuta.

No consta que alguna de ellas haya denunciado los hechos en los países en los que supuestamente se cometieron. El intérprete de célebres temas como Soy un truhán, soy un señor, Me olvidé de vivir o Quijote tampoco vive ya en Málaga, donde sí residió en el pasado.