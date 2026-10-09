Biedma, la juez "perseguida" por investigar al 'hermanísimo', se negó a revelar su "angustia" para no enturbiar la instrucción

La denominada trama Leire habría buscado el apoyo de narcotraficantes de Badajoz y difundido un centenar de vídeos hostigadores para amedrentar a la instructora.

Biedma conoció los hechos en 2025 pero no los denunció entonces para no entorpecer ni enturbiar la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

Relató que un desconocido se presentó en el colegio de sus hijas fingiendo ser su hermano y que recibió seguimientos y grabaciones de su vida familiar.

La juez Beatriz Biedma declaró ante la Audiencia Nacional como víctima por el acoso y supuesto espionaje sufrido durante la instrucción del caso David Sánchez.

No es frecuente que una juez instructora pise un Juzgado de Instrucción como víctima, como perjudicada por un supuesto delito.

Sin embargo, lo poco habitual no está del todo reñido con lo imposible. Eso mismo —que una instructora acuda a un Juzgado a declarar como víctima— fue lo que pasó este jueves en la Audiencia Nacional.

Beatriz Biedma, la magistrada que mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, testificó durante más de una hora ante Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Como una civil más —y quizá por eso—, Biedma, cordobesa de nacimiento con plaza en Badajoz, acudió a la madrileña Plaza de la Villa de París vistiendo exactamente los mismos colores que luce la toga de juez, como si quisiera que al menos algo de esa anómala e infrecuente situación le recordase a su día a día, a su uniforme habitual.

Acompañada por su hermana —que también es su abogada—, Beatriz Biedma apareció en la Audiencia Nacional al filo de las diez de la mañana de este jueves, llevando un traje dos piezas, cruzado y negro, con solapas blancas y botones dorados. Los tres mismos colores que tiene la toga de juez.

Santiago Pedraz, ante quien Biedma testificó, investiga las maniobras de la llamada trama Leire para boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno y para el PSOE.

Y esta supuesta red criminal, de la que formaron parte Leire Díez y Santos Cerdán, habrían elegido a Biedma como uno de los objetivos de sus "ataques".

Como publicó EL ESPAÑOL, un auto del pasado mes de mayo firmado por Pedraz ya señalaba que Cerdán puso "la infraestructura técnica y financiera" del partido "al servicio" de esta fontanera, que da nombre a esta causa.

Leire Díez habría cobrado del partido, a través de servicios simulados, para, en realidad, boicotear a los jueces incómodos para el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿La terna de supuestas víctimas? Además de Biedma, Juan Carlos Peinado —el juez que mandó al banquillo a Begoña Gómez, esposa de Sánchez— y Mercedes Alaya, instructora de los ERE y el caso Aznalcóllar.

Seguimiento a sus hijas

Biedma declaró este jueves que un varón —cuya identidad se desconoce por el momento— se presentó como su hermano en el colegio de sus hijas. Biedma no tiene hermanos. En otra ocasión, un hombre —quizá sea el mismo— acudió al centro escolar y dijo ser el secretario de la juez. Biedma no tiene secretarios.

Además, la instructora del caso David Sánchez relató que un abogado le comentó que había visto vídeos en los que ella aparecía desayunando y sus hijas, jugando en un parque de Badajoz.

Esos seguimientos, como contó en la Audiencia Nacional, le hicieron sentir "angustiada" y alterada. Pese a ello, subrayó que nada ni nadie le torció el brazo mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno, a quien mandó a juicio y quien acabó siendo condenado.

Casualmente, apenas dos horas antes de que Biedma fuese interrogada, el abogado de David Sánchez presentaba un recurso contra, precisamente, la condena que le fue impuesta a éste.

El clan narco

Según declaró ante el juez, Biedma supo de este supuesto espionaje y de la "persecución" en su contra en 2025, pero se negó a denunciarlo por entonces para que nada enturbiase la instrucción del también llamado caso Hermanísimo.

Ahora bien, el pasado 16 de septiembre, la abogada de la juez —su hermana, con A— ya sí pidió su personación en el caso Leire y desveló que la trama investigada se habría puesto en contacto con "narcotraficantes" para tratar de boicotear a la juez.

¿Con quién? En concreto, con Cintia Rocho, la actual líder del clan de Los Rocho, muy conocido en Badajoz debido a que algunos de sus miembros han sido condenados por tráfico de drogas.

Cintia Rocho es conocida como La Celsa. Y en una de las agendas de Leire Díez, en una página de 2025 —es decir, cuando Biedma investigaba a David Sánchez— aparece la siguiente anotación: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

En el ordenador de otro de los miembros de la trama Leire también se hallaron escritos contra la juez. "Es una choriza sin igual", escribió el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado por Pedraz.

Anotación en las agendas de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". EE

Aquí es donde las historias se cruzan. A Biedma le tocó, por estar de guardia ese día, investigar el asesinato del padre de Cintia Rocho. También había mandado a prisión provisional a otros miembros de este clan.

Ahora bien, La Celsa declaró a la Guardia Civil que no aceptó la propuesta de la trama Leire de "eliminar" a la juez.

Sí subrayó que entendió que la oferta del interlocutor de la trama Leire suponía hacer "daño físico" a Biedma. "La Biedma (sic) es un puto grano en el culo. Hay que eliminarla. A palos aprende el burro", asegura Cintia Rocho que le dijo esta persona.

¿Quién era este interlocutor? El abogado Luis Sáenz de Tejada, antiguo juez, expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por malos tratos a su esposa.

A Biedma le tocó sustituir en aquella causa a la magistrada de Violencia sobre la Mujer. De ahí el rencor contra ella de Sáenz de Tejada, quien trató de apartarla de este procedimiento contra él.

De hecho, además, este letrado intentó personarse en el caso David Sánchez con intención, de nuevo, de recusarla. No lo logró y, entonces, trató de que se personase su hermana, sin éxito.

A partir de entonces, en torno a septiembre de 2025, Sáenz de Tejada comenzó a publicar vídeos en su canal de YouTube contra Biedma. El letrado aparece ante la cámara luciendo una toga de juez y presentándose como tal, pese a que ya no lo es.

En algunos vídeos, insulta a Biedma y la llama "vulneradora de derechos". En uno de ellos, que Pedraz ya tiene en sus manos, Luis Sáenz de Tejada advierte a la juez de que le vendrán "sorpresitas". En otro, asegura que conoce a qué colegio van sus hijas.