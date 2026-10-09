La Audiencia deniega por cuarta vez la libertad al millonario acusado en EEUU de dar 7 millones a Hamás

El bufete de Baltasar Garzón asume su defensa, alegando una motivación política, mientras figuras de Podemos rechazan su extradición.

El tribunal argumenta que su inmensa fortuna familiar y su falta de arraigo en España justifican mantenerlo en prisión por riesgo de fuga.

Chambers está acusado por EEUU de haber financiado con 7 millones de euros al grupo Hamás y de blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional deniega por cuarta vez la libertad provisional a James Cox Chambers Jr., el millonario detenido en Ibiza.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado, de nuevo, la liberación de James Cox Chambers Jr., el multimillonario estadounidense detenido el pasado julio en la isla de Ibiza.

Con ello, ya son cuatro las veces —la última, este viernes— que la Justicia española opta por mantener entre rejas a Chambers, a la espera de que el Gobierno decida si lo extradita.

El millonario, apodado Fergie y nacido en 1985, está acusado por EEUU de haber financiado con 7,5 millones de dólares (casi siete millones de euros) al grupo terrorista Hamás y de blanqueo de capitales.

Los hechos habrían sucedido mientras Chambers visitaba Túnez. De hecho, fue recibido en la Embajada de Irán en ese país, tal y como desvela ahora la Audiencia Nacional en una nueva resolución, fechada este viernes.

Además, el millonario habría transferido "grandes sumas de dinero" desde EEUU hasta Túnez, a la vez que proclamaba públicamente su apoyo a Hamás.

Asimismo, la resolución de este viernes de la Audiencia Nacional detalla que "asociados" del reclamando habrían admitido que Irán pretendía "obtener dinero de él" y que Chambers estaba abierto a integrarse en "actividades de terrorismo global".

Por otro lado, EEUU le acusa de haber participado en "acciones directas" contra la empresa Elbit Systems, un fabricante de armas israelí, cuya oficina se convirtió, supuestamente, en uno de los "blancos de las campañas" del reclamado y sus "asociados".

En concreto, según detalla la Audiencia Nacional, Estados Unidos acusa a Chambers de haber participado en "disturbios contra Elbit en las semanas posteriores a la masacre del 7 de octubre de 2023 perpretrada por Hamás contra Israel".

En los últimos meses de aquel año se produjeron ataques a la sede de esta empresa, que causaron daños "significativos".

Ante la posibilidad de que Chambers se fugue de España si queda en libertad, la Audiencia Nacional ha rechazado su petición de aportar una elevada fianza a cambio de salir de la cárcel.

Los jueces también subrayan que la retirada del pasaporte sería una medida insuficiente, "ya que los controles fronterizos terrestres son absolutamente permeables".

"Tiene capacidad económica suficiente, como él mismo nos alega [a la hora de proponer la fianza] para cambiar su residencia a cualquier país que él pensara que no le va a entregar a los Estados Unidos", señala la resolución de este viernes.

Millonario, propalestino y musulmán

Fergie —abiertamente propalestino, convertido al Islam y de izquierda radical— es el descendiente de la familia Chambers, dueña de Cox Enterprises, uno de los emporios mediáticos y de energías renovables más importantes de Norteamérica.

También es bisnieto de James M. Cox, antiguo gobernador de Ohio y candidato presidencial del Partido Demócrata en 1920.

Su madrastra es la multimillonaria Nabila Khashoggi, hija mayor del difunto traficante de armas saudí Adnan Khashoggi.

Así las cosas, James Cox Chambers Jr. pertenece a una de las dinastías más importantes de EEUU. El conglomerado familiar cuenta con nada menos que 55.000 empleados y unos ingresos totales de 21.000 millones de dólares.

La familia de Fergie es, por tanto, una de las más ricas de Estados Unidos. Los ránkings la colocan como la décima fortuna del país.

El activista fue detenido a las once y cuarto del pasado 10 de julio en Ibiza por la Policía Nacional, debido a una reclamación de Estados Unidos, que le acusa de financiar el terrorismo islamista y de lavado de dinero.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que estaba de guardia, decretó su ingreso en prisión provisional, sin fianza, el día siguiente.

Su defensa recurrió, pero el pasado 29 de julio, la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior a Piña, avaló su decisión.

El 9 de septiembre, el juez instructor volvió a denegarle la libertad, en respuesta a una nueva petición. Y ahora, este viernes, su decisión ha sido ratificada, de nuevo, por la Sala.

Uno de los razonamientos subrayados por la Justicia es que la colosal riqueza de Chambers Jr. —se estima que su familia posee unos 27.000 millones de dólares— le permitiría, con facilidad, escapar de España si quedase en libertad.

Por ello, tanto el juez Piña como la Sala son favorables a mantenerle en una prisión de Madrid a la espera de que el Gobierno de España autorice (o no) su entrega a las autoridades estadounidenses.

Defendido por Garzón

A principios de agosto, Fergie contrató al bufete International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad) para su defensa. Este despacho está dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, quien fue magistrado, precisamente, de la Audiencia Nacional.

Ilocad también ha sido contratado recientemente por Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, y formó parte del equipo legal del activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

La defensa de Chambers Jr. sostiene que el millonario tan sólo financió, como parte de su labor filantrópica, proyectos "sociales" y "humanitarios" en Gaza.

En su recurso contra el auto de prisión provisional, el anterior abogado de Fergie argumentó que su cliente está sufriendo una "persecución eminentemente política".

También subrayó el "arraigo" de Chambers Jr. en Ibiza, donde, cuando fue arrestado, pasaba las vacaciones de verano con su familia.

No obstante, la Sala de lo Penal, que ya desoyó estos argumentos, vuelve a hacerlo ahora.

El tribunal, compuesto por los magistrados Fernando Andreu, Ana Revuelta y Joaquín Delgado, considera que el ingreso en prisión provisiona está justificado para evitar una hipotética fuga.

Como ya hicieran la ocasión anterior, los jueces descartan que Fergie Chambers tenga arraigo en España, aunque fuera detenido en Baleares.

Chambers Jr. pretendí trasladarse a Ibiza y residir allí junto a su mujer e hijo, para el que, cuando fue detenido, buscaba un centro escolar en la isla.

Ahora bien, como señala la Audiencia Nacional, todas estas actividades y planes son muy recientes como para justificar un arraigo.

La Sala de lo Penal, no obstante, admite que el último recurso presentado por la defensa de Chambers estaba "muy bien armado".

Apoyos políticos

Diversas figuras políticas de la izquierda radical española ya se han pronunciado en contra de su extradición, tales como la exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra; su antecesor, Pablo Iglesias, o la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Chambers Jr. es una de las voces de izquierda radical más conocidas de Estados Unidos. En su muslo izquierdo, lleva tatuados los rostros de Iósif Stalin y de Mao Zedong. En el derecho, una estrella roja de cinco puntas.

Sus partidarios consideran que su detención, en base a una petición del Departamento de Justicia de EEUU, responde a la "persecución" iniciada por el Gobierno de Donald Trump del activismo en favor de Palestina.

Tras separarse de su familia y dejar la gestión de la empresa familiar, Fergie fundó un colectivo denominado Los Comunistas de Berkshire. Su principal proyecto fue la creación de una comuna autogestionada en un terreno de 65 acres en Alford (Massachusetts).