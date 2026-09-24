El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio. Europa Press

Zapatero pide al juez que compruebe su versión sobre las joyas tras no lograr los papeles de Arabia Saudí que la avalan

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Las claves Generado con IA Zapatero pidió al juez que solicite a Arabia Saudí confirmar que las joyas halladas en su despacho fueron un regalo personal del rey Abdalá en 2007. Las cartas enviadas por Zapatero a través de la embajada no han obtenido respuesta por parte de las autoridades saudíes. Una tasación encargada por el juez valoró las joyas en 1,3 millones de euros, aunque Zapatero rechaza esa valoración y afirma que no era consciente de su valor. El juez investiga posibles delitos fiscales y de contrabando tras el hallazgo de las joyas y Zapatero podría haber incumplido el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio gobierno.

El día antes de su declaración ante el juez Calama, el pasado 17 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero envió un escrito, a través de la embajada de Arabia Saudí en Madrid, a "S.E. el Jefe de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudı́". En él pedía al reino árabe confirmar la veracidad de su versión sobre las joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz.

Aquella carta nunca obtuvo respuesta. O al menos eso es lo que puede concluirse del escrito que el propio Zapatero entregó este miércoles al juez. De hecho, Zapatero especifica que el pasado 12 de agosto volvió a utilizar el mismo conducto de la Embajada para informar de que se iba a presentar al juez una solicitud de cooperación judicial internacional.

A priori, esa segunda carta tampoco habría recibido respuesta ni confirmación alguna a la versión del expresidente. Según él, los tres juegos de joyas de diseño tradicional y diferenciados únicamente por las gemas que los componían -rubíes, esmeraldas y zafiros- serían una "atención estrictamente personal" que el Rey Abdalá le habría hecho durante su visita del año 2007.

Zapatero explicita que aceptó aquel regalo únicamente "por deferencia" y como muestra de "agradecimiento y respeto".

En una tasación encargada por el juez a la joyería Ansorena les otorgó un valor de 1,3 millones de euros.

El rey Abdalá de Arabia Saudí falleció en enero de 2015 por lo que tampoco puede confirmar la versión de Rodríguez Zapatero.

Por todo esto, el expresidente pide al juez de la Audiencia Nacional que sea él quien reclame a las autoridades saudíes una confirmación oficial de su versión valiéndose del mecanismo de cooperación jurídica internacional que corresponda si considera insuficiente su explicación.

El dirigente socialista ya avanzó en su declaración como investigado, el 17 de junio, que aportaría explicaciones sobre las joyas en “ocho o 10 días”. Sin embargo ha sido este miércoles, 23 de septiembre, cuando ha presentado un nuevo escrito. Todo ello después de que Calama le diese el pasado lunes tres días para presentar toda la documentación que tuviera en su poder sobre su procedencia.

Valoración de Ansorena

El expresidente, por otra parte, también rechaza la valoración de la joyería Ansorena. Sostiene que los 1,3 millones corresponden al coste de reposición de las joyas en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos, y no permiten determinar cuánto valían cuando se las entregaron, 19 años antes.

Zapatero asegura, además, que las piezas permanecieron guardadas “sin uso ni destino alguno” junto a joyas de origen familiar y regalos de amigos, y que no era consciente de su valor material.

El juez abrió una pieza separada tras el hallazgo de las joyas durante el registro policial realizado el 19 de mayo en el despacho de Ferraz. En ella investiga posibles delitos fiscales y de contrabando.

Código de Buen Gobierno

Obvia, sin embargo, el expresidente que este último cambio de versión es relevante para tratar de sortear un incumplimiento no ya delictivo, sino meramente administrativo: el Código de Buen Gobierno de 2005.

El texto de la norma, aprobada por el Consejo de Ministros presidido por el propio Zapatero, explica que el regalo debió ser rechazado o entregado a Patrimonio del Estado. Todo ello en base a los principios de transparencia, integridad, ejemplaridad, imparcialidad y responsabilidad con el objetivo de evitar toda actividad o interés que "pudiera comprometer la independencia" de los cargos públicos.