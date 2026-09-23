Zapatero dice al juez que las joyas fueron un regalo "personal" del rey saudí en 2007 y "no tenía conciencia del valor"

Zapatero pidió confirmación oficial a la Corte Real Saudí sobre el origen del regalo, pero no ha recibido respuesta.

El expresidente afirma que desconocía el valor material de las joyas y que estas permanecieron guardadas sin uso junto a otros objetos familiares.

El conjunto, compuesto por rubíes, esmeraldas y zafiros, fue tasado en 1,3 millones de euros, pero Zapatero no acepta esa valoración.

Zapatero asegura que las joyas halladas en su despacho fueron un regalo "personal" del rey de Arabia Saudí en 2007.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha comunicado hoy en un escrito al juez José Luis Calama que las joyas más valiosas encontradas en un registro en su despacho fueron un regalo "estrictamente personal" que le hizo el rey de Arabia Saudí en 2007.

Se trata de tres juegos de joyería de similar estructura (collar, pulsera, sortija y pendientes), basados en un mismo diseño tradicional y diferenciados por las gemas que los componían: rubíes, esmeraldas y zafiros. Una tasación encargada por el juez a la joyería Ansorena les otorgó un valor de 1,3 millones de euros.

"Esta colección procede del obsequio realizado como atención personal por Su Alteza Real Saudí el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, a José Luis Rodrı́guez Zapatero y se entregó en Madrid en su vivienda familiar ubicada en el llamado Palacio de la Moncloa, con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí los días 18 y 19 de junio de 2007", afirma el expresidente socialista.

Zapatero, que en su declaración como investigado el 17 de junio dijo que ofrecería explicaciones sobre las joyas "en ocho o 10 días", ha presentado este escrito después de que, el pasado lunes, el instructor de la Audiencia Nacional le diera tres días para aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder".

"Se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de Rodríguez Zapatero hacia el monarca saudí", señala

"Por eso, las piezas se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", afirma.

Riad no le contestó

El escrito explica que, el día anterior a declarar como investigado, Zapatero envió, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, una carta dirigida a "S.E. el Jefe de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudı́" con la finalidad de "obtener de la propia Corte Real la corroboración" del origen de las joyas que relata.

En esa comunicación, el expresidente del Gobierno manifestaba que "como posiblemente recordará, la Corte, con motivo del viaje oficial de Su Alteza Real Saudí el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, los días 18 y 19 de junio de 2007, y en el marco de las relaciones entre nuestros dos países, entregó sus muestras de consideración de las que fuimos objeto".

“En esa fecha", añadía, "en el Palacio de la Moncloa recibimos un regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería".

“Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuna", solicitaba.

Ante la falta de la confirmación solicitada, el pasado 12 de agosto Zapatero volvió a utilizar el mismo conducto de la Embajada para informar de que se iba a presentar al juez una solicitud de cooperación judicial internacional.

El escrito no refleja ninguna respuesta de Arabia Saudí. Se desprende que no la hubo del hecho de que la defensa del expresidente socialista pide a Calama en el escrito de hoy que, "de considerarse insuficiente la explicación ofrecida", "acuerde recabar de las autoridades competentes del Reino de Arabia Saudí, por el cauce del instrumento de cooperación jurídica internacional que resulte procedente, la correspondiente confirmación oficial del regalo recibido".

"No acepta" la valoración

El escrito también afirma que Zapatero "no acepta ni hace propia" la valoración de las joyas realizada por Ansorena.

Es un importe "indudablemente muy superior al valor real de las piezas", afirma,

Argumenta que el propio informe de Ansorena "define expresamente el valor que atribuye a las joyas como valor de mercado de reposición, correspondiente al valor de una joya en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos", pero "no determina ni permite establecer cuál era el valor de las piezas 19 antes, en junio de 2007".

Señala, finalmente, que el resto de los objetos intervenidos "proceden de antepasados y recuerdos de familia y forman parte del ajuar familiar, al igual que algún que otro obsequio que ha recibido por diferentes relaciones de amistad".

Tras la aparición de las joyas en la caja fuerte que Zapatero tenía en su despacho de la calle Ferraz, durante un registro policial el 19 de mayo, el juez abrió una pieza separada para investigar presuntos delitos fiscales y de contrabando.