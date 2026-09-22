La mayoría del TC favorable al Gobierno ve aplicable la amnistía a la malversación y abre la puerta a Puigdemont

La decisión tomada por mayoría habitual de siete votos a cinco será extensible a otros afectados como Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa.

El TC rechazó la ponencia del magistrado José María Macías, que defendía que no se vulneraron los derechos fundamentales de Jordi Turull en su condena.

Esta decisión abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont y podría beneficiar a otros líderes independentistas condenados o procesados por malversación.

El Tribunal Constitucional ha determinado que la amnistía es aplicable al delito de malversación relacionado con el proceso independentista catalán.

La actual mayoría del Tribunal Constitucional favorable al Gobierno ha abierto la puerta al regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont al decidir que la amnistía debe aplicarse al delito de malversación de los fondos públicos empleados en financiar el proceso independentista.

Sin sorpresas, por la habitual proporción de siete votos a cinco que se registra en los asuntos comprometidos para el Gobierno, el TC ha rechazado la ponencia presentada por el magistrado José María Macías.

El ponente defendía que la Sala Penal no ha vulnerado los derechos fundamentales de Jordi Turull en la interpretación de la legalidad ordinaria que le corresponde de manera exclusiva. La de exconsejero de Presidencia ha sido la primera demanda que el Constitucional ha examinado.

Tras el rechazo de la ponencia, el TC volverá a reunirse el 6 de octubre con otro texto cuyo fallo será estimatorio del recurso de Turull. Será el que se aplique al resto de demandantes tanto los que fueron condenados por malversación (Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa) como a los procesados por ese delito (Puigdemont, Lluis Puig y Antoni Comín).

Ha sido una deliberación muy breve. Macías empezó a defender su ponencia a las 12:15 horas y la retiró a las 14 horas tras constatar que no tenía el apoyo mayoritario, aunque no ha habido votación formal.