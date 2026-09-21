La Audiencia Nacional se queja del "deterioro del sistema informático" en los tribunales que revisan actos del Gobierno

Las deficiencias afectan a los Juzgados Centrales y Salas donde se impugnan decisiones del Ejecutivo y otros órganos clave.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Justicia que tome medidas para solucionar el problema.

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo manifestó su preocupación por las continuas incidencias técnicas desde mayo.

La Audiencia Nacional denuncia el deterioro del sistema informático en los juzgados que revisan actos del Gobierno.

Los Juzgados y Salas de la Audiencia Nacional (AN) encargados de supervisar y revisar los actos del Gobierno sufren un "deterioro" del sistema informático que dificulta su labor.

Tanto es así, que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN trasladó esta queja durante una de las últimas reuniones de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

En concreto, de la celebrada el pasado mes de junio.

Fernando Luis Ruiz Piñeiro, que así se llama el presidente de esta Sala, trasladó a sus colegas su "preocupación por el deterioro del servicio informático en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en el Paseo de la Castellana 14 de Madrid", tal y como recoge el acta de la reunión.

En esa dirección, en efecto, se encuentran, entre otros departamentos, los Juzgados Centrales y Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ante los cuales puedan impugnarse las decisiones del Ejecutivo central.

Es decir, son los encargados de supervisar el actuar de los ministros, del presidente del Gobierno, de los secretarios de Estado...

El juez Ruiz Piñeiro relató que, desde la reunión anterior de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, celebrada en mayo, "se han venido produciendo un número considerable de incidencias que afectan al servicio informático" de la mencionada sede.

Y ello "se ha traducido en un evidente deterioro del servicio que se presta".

Sus quejas tuvieron respuesta. La Sala de Gobierno de la Audiencia, de la que Ruiz Piñeiro forma parte, acordó emitir un comunicado en el que expresa su "preocupación por el deterioro del servicio que ha sido puesto de manifiesto".

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, insta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, a "la adopción de las medidas oportunas para subsanar" dicho problema.

En la sede ubicada en el madrileño Paseo de la Castellana no sólo se ubican los Juzgados Centrales y Salas de lo Contencioso de la AN. También, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, también encargado de Menores.