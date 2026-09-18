Aplazada una visita de Bolaños a la Escuela Judicial tras oponerse vocales del CGPJ: "Que dejen de insultar a los jueces"

El Ministerio justifica el aplazamiento por un cambio de agenda, pero asegura que Bolaños visitará la Escuela Judicial en el futuro.

La visita no fue comunicada oficialmente por el Ministerio al CGPJ, sino a través del director de la Escuela y la Generalitat.

El CGPJ consideró inadecuado el momento y las formas de la visita, criticando los supuestos ataques del Gobierno a los jueces.

La visita de Félix Bolaños a la Escuela Judicial de Barcelona ha sido aplazada tras la oposición de varios vocales del CGPJ.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que viaja hoy a Barcelona para entrevistarse con el presidente catalán, Salvador Illa, no visitará la Escuela Judicial, como inicialmente estaba planteado.

La presencia de Bolaños en este momento en el centro donde se prepara a los futuros jueces, que depende del Consejo General del Poder Judicial, motivó un tenso debate en el último pleno del CGPJ el pasado miércoles.

Un grupo numeroso de vocales considera que "ni por las formas ni por el momento" es oportuno que el titular de Justicia visite la Escuela Judicial. "Lo que procede es que él y el Gobierno del que forma parte dejen de insultar y atacar a los jueces", señalan fuentes del CGPJ.

La intención de Bolaños de acudir este viernes a la Escuela Judicial no fue comunicada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio sino por el director del centro, Francisco Segura, con quien contactó la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que dirige Ramón Espadaler.

La idea era aprovechar el viaje de Bolaños a Barcelona para visitar junto con Espadaler unas instalaciones en la Ciudad de la Justicia que han sido cedidas por la Generalitat para alojar provisionalmente a los nuevos jueces y al profesorado mientras se realizan obras en la sede de la Escuela Judicial, en Vallvidrera.

El asunto se debatió en el último Pleno del CGPJ por iniciativa de la presidenta de la Comisión de Escuela Judicial. Gema Espinosa argumentó que ni era el momento -en medio de constantes descalificaciones y ataques a los jueces cuando al Gobierno no le gusta lo que deciden- ni las formas -el Ministerio ni siquiera había informado al Consejo- para que el titular de Justicia se presente en un centro que depende del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Esta intervención fue contestada por Bernardo Fernández, que manifestó que no recibir al ministro en la Escuela Judicial "no es descortesía institucional, es simplemente mala educación".

"Mala educación es ir a un sitio sin que te inviten y estar insultando todos los días a los jueces", replicó Espinosa.

No era un asunto incluido en el orden del día, por lo que no se adoptó ningún acuerdo. La presidenta, Isabel Perelló, pidió que se encargara de la cuestión la Comisión de Escuela Judicial. Pero no ha sido necesario porque el consejero Espadaler ha comunicado al CGPJ que la visita a la Escuela Judicial no se celebrará este viernes.

Fuentes del Ministerio han asegurado que esa visita no se producirá "por agenda, porque ha cambiado la hora de la reunión con Illa".

No obstante, añadieron que Bolaños irá a la Escuela Judicial en un próximo desplazamiento a Barcelona. Y recordaron que es el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el que paga las obras de la sede de Vallvidrera con cerca de seis millones de euros.