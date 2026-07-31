La UCO accederá a seis cuentas bancarias del PSOE y otras de Zarrías, Teijelo y Oliver por los pagos a la trama de Leire Diez

La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada económica para analizar la información bancaria y proteger la confidencialidad de los datos obtenidos.

La investigación busca esclarecer si el PSOE financió una trama para desprestigiar a jueces y fiscales, con pagos a abogados que habrían servido de canal para transferencias a Leire Díez y terceros.

Entre las cuentas investigadas están seis del PSOE en bancos como Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Abanca y Unicaja.

El juez Santiago Pedraz ha autorizado a la UCO a acceder a 91 cuentas vinculadas al PSOE, exdirigentes y abogados por presunta financiación de una trama coordinada por Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a un total de 91 cuentas del PSOE, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su empresa Zaño Consultores, de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y del medio Crónica Libre para averiguar de qué manera financió el Partido Socialista la trama coordinada por Leire Díez y presuntamente liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

En una resolución dictada ayer y conocida este viernes, Pedraz accede a la petición de la UCO, que tiene el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de los indicios de que el PSOE financió esa trama que buscaba desestabilizar, mediante maniobras de desprestigio y denuncias falsas, a jueces, fiscales y guardias civiles a cargo de las investigaciones que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la resolución, el instructor señala que Leire Díez, en aquel momento militante socialista cercana a Cerdán, "habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a dos letrados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo".

El primero de ellos "habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire Díez a través de Oliver Gruppe S.L".

El segundo, Jacobo Teijelo,"habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal".

Pedraz ha abierto una pieza separada económica para incorporar la información que se obtenga de esas cuentas, "a fin de permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe que ayude a determinar los extremos [que se investigan], pero evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión".

La UCO accederá a seis cuentas del PSOE abiertas en banco Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Abanca y Unicaja.

El resto de las cuentas bancarias pertenecen a Zaño Sociedad Consultores, Gaspar Zarrías, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver&Partners, Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y Crónica Libre.

Las entidades bancarias deberán facilitar "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa" a esas cuentas, entre ellas titulares y personas autorizadas, transferencias o cobro de cheques.