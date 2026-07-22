El juez a 'Julito': "Si Zapatero no actuó ante la Sepi, la otra opción es que ustedes se llevaran el dinero por no hacer nada"

La validación de mensajes entre Martínez y directivos de Plus Ultra refuerza la investigación sobre posibles gestiones extralegales en la concesión del préstamo.

Martínez aseguró que informaba a Zapatero de cada paso de Plus Ultra ante la SEPI y que fue el expresidente quien le comunicó la inminente concesión del rescate.

Julio Martínez, examigo de Zapatero, declaró que el expresidente decidía sobre la sociedad Análisis Relevante, utilizada para las comisiones.

El juez Calama considera que Zapatero intervino para que el Gobierno concediera 53 millones de euros a Plus Ultra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama consideró afianzada ayer la tesis de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intervino a favor de la concesión por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra de financiación pública por importe de 53 millones de euros.

El avance en la investigación ha venido por boca del (ex)amigo de Rodríguez Zapatero Julio Martínez Martínez, que ha emprendido una vía de colaboración con la Justicia materializada en su primera declaración como investigado.

Martínez ratificó que Zapatero era quien decidía todo lo relacionado con Análisis Relevante, la sociedad administrada por el empresario alicantino a través de la cual se hizo llegar al expresidente las comisiones entregadas por los beneficiarios de sus gestiones.

Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con Análisis Relevante, empezando por Inteligencia Prospectiva, de los hermanos Amaro Chacón, y siguiendo por Plus Ultra.

Julio Martínez confirmó igualmente que la primera noticia que tuvo de la aerolínea fue a través de Zapatero, que puso al administrador de Análisis Relevante como intermediario con los dueños y directivos de Plus Ultra.

Martínez ha asegurado que informaba a Zapatero de todos los pasos que Plus Ultra iba dando ante la SEPI. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales era la encargada de proponer el rescate de la compañía con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado para ayudar a empresas no financieras afectadas por la pandemia de la Covid-19.

¿Y Zapatero no le informaba a él de las actuaciones que realizaba? No, ha dicho Martínez, que ha insistido en esa respuesta todas las veces que el juez ha intentado, de una forma u otra, averiguar las gestiones que hizo Zapatero "aguas arriba", en expresión de Calama.

Martínez ha ratificado lo que se adelantaba en un escrito firmado por él y su abogada, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, enviado a Calama el lunes para anunciarle su intención de "contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan": fue Zapatero el que le comunicó el 26 de febrero de 2021 que la SEPI iba a informar favorablemente la concesión de los préstamos a Plus Ultra, lo que no sucedió hasta el 2 de marzo. La autorización del rescate por el Gobierno de Sánchez no se produjo hasta el 9 de marzo.

"Zapatero se lo comunica a usted y usted dice que no hace ninguna intervención con la SEPI, por lo que, de haber una intervención con la SEPI, la habrá hecho Zapatero porque la otra opción es que se hubieran llevado el dinero por no hacer nada", le manifestó Calama, sugiriendo una alternativa al tráfico de influencias: la estafa.

"Al final lo que tenemos son que las gestiones extralegales sí las hacen ustedes. Usted no interacciona con la SEPI, luego ¿quién lo hace?", insistió.

"No lo sé", respondió Martínez.

La tesis de los investigadores es que esas gestiones se produjeron: ninguna compañía en serias dificultades financieras entrega una 'mordida' de medio millón de euros por nada.

Tras saber, a través de Zapatero, que el rescate se iba a conceder, Martínez lo trasladó a Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de Plus Ultra, y a un antiguo inversor de la compañía, Camilo Ibrahim Issa.

En el procedimiento constan los mensajes de Julio Martínez a Camilo Ibrahim Issa, con quien se intercambió "felicitaciones por la obtención del préstamo de la SEPI".

Petición de nulidad

Esos mensajes fueron encontrados en un teléfono móvil intervenido a Martínez cuando fue detenido el 11 de diciembre de 2025.

La defensa de Rodríguez Zapatero ha cuestionado la incorporación al procedimiento de la información extraída de los dispositivos de los implicados, a su juicio intervenidos con vulneración de derechos fundamentales, lo que determinaría la nulidad de la incautación.

La validación del contenido de esos mensajes por Martínez desactiva la nulidad solicitada por la defensa del expresidente socialista. Incluso en el supuesto de que prosperase, la información ya queda introducida en el procedimiento a través de las manifestaciones del empresario alicantino.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción consideran "valiosa" la declaración prestada ayer por Julio Martínez, pese a su parquedad y a que "hay que sacarle las cosas con sacacorchos", describen las fuentes consultadas.

En todo caso, estiman que es un primer paso y que "deberá contar más cosas conforme avance la investigación".

El juez aún no ha citado a declarar al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al exconsejero delegado Roberto Roselli, que también han comunicado por escrito su intención de colaborar con la Justicia y ya han aportado datos más concretos que el propio Martínez Martínez.

Sola y Roselli no serán citados hasta después de agosto, según fuentes jurídicas.