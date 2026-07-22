La defensa de Fernández Díaz pide su absolución: "Nunca le preocupó la información de Bárcenas"

La principal prueba contra Fernández Díaz son actas notariales con mensajes que él niega haber enviado y cuya autenticidad se cuestiona.

El abogado alega que los delitos están prescritos y que no hay pruebas suficientes que vinculen al exministro con los hechos.

Fernández Díaz se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por presunta implicación en una operación para sustraer documentación comprometedora de Bárcenas.

La defensa de Jorge Fernández Díaz niega que el exministro tuviera interés en la información de Luis Bárcenas y pide su absolución en el caso Kitchen.

"Jorge Fernández Díaz no ha tenido ningún interés ni le ha preocupado nunca cuál es la información que pudiera tener Luis Bárcenas", ha asegurado esta mañana el abogado del exministro del Interior, Jesús Mandri, para desvincularle de la operación Kitchen, cuyo juicio entra en su recta final con los informes de la defensa.

Fernández Díaz se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que en 2013 el exresponsable de Interior, junto al exsecretario de Estado Francisco Martínez y varios mandos policiales, llevaron a cabo una operación para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas la documentación que éste tenía en su poder que pudiera resultar incriminatoria para el Partido Popular.

A Fernández Díaz "no le preocupaban en absoluto" los llamados papeles de Bárcenas, ha sostenido su defensor.

"Nunca ha visto vinculado su nombre con estos hechos. Hasta el jefe policial a cargo de la investigación dijo que Fernández Díaz no figuraba en la lista del PP de posibles perceptores de sobresueldos", ha apuntado.

Mandri también ha rebatido la tesis de algunas acusaciones de que la información de Bárcenas podía comprometer la carrera política del entonces ministro del Interior. "En noviembre de 2016 Fernández Díaz dejó el Ministerio porque padecía un cáncer", explicó el letrado. "Estaba ya en la puerta de salida del Gobierno, de la política y del PP. No le preocupaba absolutamente nada".

El letrado Jesús Mandri, este miércoles durante su informe. E.E.

Además, ha sostenido que de las pruebas practicadas en el juicio "se desprende claramente que estamos ante una operación policial de inteligencia, no una operación parapolicial, destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que pudiera tener ocultado Bárcenas y de posibles testaferros".

La defensa ha sostenido que los delitos por los que se acusa al exministro están prescritos dada su tardía imputación en septiembre de 2020.

Y ha negado que haya prueba de cargo contra él "con el grado de certeza que se requiere".

Las actas de Martínez

El principal elemento incriminatorio contra Jorge Fernández Díaz son dos actas extendidas en junio y octubre de 2019 por un notario de Mahón a petición de Francisco Martínez, que ya estaba siendo investigado en el 'caso Kitchen'.

En las actas figuran mensajes que Martínez asegura que le envió el ministro, lo que este niega.

Uno de ellos decía: "Chófer B.: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)".

"Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio [denominación extendida en los servicios secretos para referirse a agentes del CNI]. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", contestaba el ex secretario de Estado de Seguridad.

"Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...", habría respondido el ministro.

La defensa ha atribuido un "móvil espurio" a Martínez, movido "por la situación judicial en que se encontraba".

Pero, sobre todo, ha subrayado que el notario que intervino, amigo personal del exnúmero dos de Interior, "no ha podido acreditar la procedencia de esos mensajes".

En las actas no se visualiza que el número de teléfono del que proceden los mensajes sea el de Jorge Fernández Díaz. El exministro entregó voluntariamente su móvil, en el que esa conversación con su exnúmero dos no aparece. También se ha comprobado que no escribe con la letra 'k', ha indicado la defensa.

"Los mensajes que protocolizó Martínez no aparecen nada más que en esas actas notariales. No sabemos si los borró o no. Pero, si no los borró, ¿por qué no los ha aportado? El fiscal dice que los borró porque eran incriminatorios. Pero serían incriminatorios para Fernández Díaz, no para Martínez. Esos mensajes nunca existieron", ha sostenido la defensa, apuntando a que fueron creados 'ad hoc' para implicar al exministro y llevarle al proceso judicial.

Respecto a las menciones al ministro que José Manuel Villarejo incluyó en sus agendas, la defensa ha subrayado que "no consta ningún contacto directo" entre el excomisario y Fernández Díaz y que las anotaciones de Villarejo "no se consideraron suficientes para imputar a María Dolores de Cospedal ni a su exmarido, Ignacio López del Hierro".