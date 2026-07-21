Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras ser avalada por el TJUE

Las claves

Las claves Generado con IA Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras el aval del TJUE. La denuncia, firmada también por Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de incumplir el derecho europeo. La defensa de Puigdemont solicita que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción por el incumplimiento de la sentencia europea sobre la amnistía. El escrito sostiene que la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del tratado de la UE sobre cooperación leal entre estados miembros.

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo, ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso Efe, responde a una providencia emitida ayer lunes por el Tribunal de Cuentas.

En el escrito, el TdC preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del procés, entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.

La "denuncia" contra el Reino de España por "incumplimiento del derecho de la Unión Europea", fechada este martes y dirigida a la Secretaría General de la Comisión Europea, también ha sido presentada por los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

Piden abrir contra España "el procedimiento de infracción previsto" en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el "incumplimiento", por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.

Boye denuncia que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del TJUE.

Así, insta a la Comisión Europea a actuar con urgencia "dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

El escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas ha vulnerado el artículo 4 del tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE.

"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", recoge la denuncia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.