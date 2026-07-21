'Julito' Martínez ratifica ante el juez que Zapatero intervino en Plus Ultra pero no sabe con quién habló "aguas arriba"

Se pactó una comisión del 1% sobre la financiación pública para Plus Ultra, que alcanzó los 53 millones de euros.

Según el testimonio, Zapatero captó los primeros clientes de Análisis Relevante, entre ellos Plus Ultra y varias empresas más.

Julio Martínez Martínez ratifica ante el juez que José Luis Rodríguez Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra.

Julio Martínez Martínez, Julito, ha ratificado ante el juez Calama, en una una declaración de más de tres horas, que el José Luis Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra, ratificándose en el escrito que presentó ayer. No obstante, ha señalado que no sabe con quién hizo las gestiones favorables al préstamo el expresidente ni a quién tocó "aguas arriba", en una expresión utilizada por el magistrado.

El presunto testaferro de Zapatero ya adelantó ayer en un escrito al juez su intención de colaborar con la Justicia, al igual que dos máximos directivo de Plus Ultra en la época del rescate, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.

Martínez Martínez ha confesado que Rodríguez Zapatero era quien "lideraba y decidía" las cuestiones relacionadas con Análisis Relevante. Es la empresa administrada por Martínez Martínez a través de la cual, según los investigadores, el expresidente cobraba las comisiones que percibió por presuntas actuaciones de tráfico de influencia a favor de Plus Ultra y otras empresas.

El escrito también indicaba que fue Zapatero el que captó los cuatro primeros clientes de Análisis Relevante: Plus Ultra, Aldesa, Softgestor (relacionada con el empresario venezolano recientemente fallecido Francisco Flores) e Inteligencia Prospectiva (de los hermanos Amaro Chacón).

Respecto al rescate de Plus Ultra, Martínez Martínez asegura que se pactó una comisión del 1% de la financiación pública que se obtuviese, que al final ascendió a 53 millones de euros.

"De todos los pasos que se iban dando [sobre el rescate] estaba puntualmente informado Rodríguez Zapatero, quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó [a Martínez Martínez ] que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra". El rescate no sería aprobado por el Gobierno de Sánchez hasta el 9 de marzo siguiente.