Jésica Rodríguez se acoge a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional por su "enchufe" en empresas públicas

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Las claves Generado con IA Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional por su presunto 'enchufe' en Ineco y Tragsatec. Está investigada por tráfico de influencias y malversación tras ser contratada en empresas públicas sin desempeñar ninguna actividad laboral y cobrar por ello. La sentencia recoge que Rodríguez percibió 34.450 euros de Ineco y 9.500 euros de Tragsatec, sin haber trabajado en ninguna de las dos. Otros implicados, como Joseba García e Ignacio Zaldívar, también se han acogido a su derecho a no declarar en esta causa relacionada con el 'caso Koldo'.

Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que la investiga en relación a su 'enchufe' en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que no prestó "ninguna actividad laboral", según el Tribunal Supremo.



Rodríguez, que había pedido que se suspendiese su declaración hasta que se resolviese su recurso contra la citación, ha rechazado prestar declaración en calidad de investigada por presunto tráfico de influencias y malversación, según informaron fuentes jurídicas.



La misma decisión que han adoptado los otros dos investigados citados este lunes: Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García; e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.

García, según las fuentes consultadas, sí ha tomado brevemente la palabra y, tras preguntar por qué se le investigaba, ha manifestado que no tuvo nada que ver con la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco ya que no la conocía, y ha indicado que se acogía a su derecho a no declarar.



El magistrado Ismael Moreno, que investiga la parte del 'caso Koldo' que permanece en la Audiencia Nacional, decidió imputar a los tres a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.



Una sentencia que destacó el "decisivo impulso" de responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, en la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco.



Ábalos y Koldo García fueron condenados por mordidas en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, pero también por la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.

Cobrar sin trabajar

La sentencia afirma que no solo no desempeñó ningún trabajo, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria".



Percibió, según la sentencia, 34.450 euros de Ineco, y 9.500 euros de Tragsatec.

El Ministerio Fiscal recogió fragmentos de la sentencia para señalar que Rodríguez "hizo constar que desempeñaba tareas administrativas para Joseba García" en todos los informes que remitía a sus responsables en Ineco.

Durante su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas', la expareja de Ábalos reconoció que no llegó a trabajar en Ineco y aseguró que Ábalos estaba al corriente de la situación.

"Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer", explicó.

El "interés" de Pardo de Vera

Respecto a su trabajo en Tragsatec, y siempre a partir del relato de hechos probados de la sentencia, la Fiscalía señaló que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que también está imputada en esta causa, encomendó a Ignacio Zaldívar algunas "gestiones para procurar la contratación de Rodríguez" sin que fuera necesaria una "entrevista previa".

El Ministerio Público incidió en que Zaldívar advirtió a los responsables de Tragsatec que "Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de Adif tenía interés en que fuera contratada".

Por su parte, en su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas', Zaldívar reconoció que la presidenta de Adif le trasladó que el entonces ministro Ábalos "la había llamado" porque alguien en Ineco "estaba molestando a Jésica".

El excargo de Adif, que se autodefinió como una "correa transmisora" de información entre Ineco y Pardo de Vera, negó que nadie le pusiera en conocimiento que había una persona que se encontraba en una "situación especial" porque "no fichaba", en alusión a la ex de Ábalos. "No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible", subrayó.

Asimismo, señaló que detectó "altivez" y "soberbia" cuando trató con la exnovia de Ábalos para solucionar un problema relacionado con unos cheques de comida, un asunto al que no le dio "mayor importancia".