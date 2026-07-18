Mercedes González admite que Leire le denunció filtraciones de la UCO la víspera de que el DAO expedientara a los agentes

Las actuaciones y declaraciones del DAO, Manuel Llamas, contra la UCO han generado malestar en el cuerpo y críticas por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

La directora de la Guardia Civil reconoció haber mantenido dos encuentros con Leire Díez, quien intentó interceder para restituir a un comandante imputado a cambio de información contra la UCO.

En nueve meses, la UCO fue sometida a tres informaciones reservadas por supuestas filtraciones relacionadas con investigaciones que afectan al PSOE y el entorno del presidente.

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, declaró ante el juez que Leire Díez le denunció presuntas filtraciones de la UCO justo antes de que el DAO expedientara a los agentes.

"Nunca he tenido una relación buena con Santos Cerdán. Nadie que viniera de su parte era bienvenido para mí". La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, intentó ayer con esta afirmación desligarse de la trama supuestamente montada por el exsecretario de Organización del PSOE y coordinada por Leire Díez para tratar de desestabilizar los procesos judiciales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno.

González declaró como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El día anterior lo hizo, también como investigado, el director adjunto operativo de la Benemérita, Manuel Llamas.

El general Llamas ha sido el brazo ejecutor de González para abrir informaciones reservadas a integrantes de la Unidad Central Operativa que están a cargo de las investigaciones que han puesto contra las cuerdas al partido en el Gobierno: los casos que han acabado con las condenas del exministro Ábalos y del hermano de Pedro Sánchez o las diligencias en las que está acusada su esposa, Begoña Gómez.

Nunca antes la Guardia Civil había vivido una situación en la que dos máximos directivos están investigados por tratar de "intimidar" a unos subordinados que trabajan a las órdenes de los jueces. Directivos que habrían intentado "comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación, limitar sus expectativas de ascenso o generar un permanente clima de incertidumbre respecto de su continuidad profesional", señalaron las fiscales anticorrupción en el escrito en el que pidieron a Pedraz que citara como investigados a Llamas y González.

En nueve meses, la UCO fue objeto de tres informaciones reservadas, un instrumento pre-disciplinario de carácter interno que consiste en realizar una investigación sumaria de la conducta de un agente para decidir si se le debe abrir o no un expediente. Rafael Yuste, jefe de la UCO hasta diciembre de 2025, declaró a Pedraz el pasado 23 de junio que en 37 años de servicio nunca antes había sido objeto de una información reservada.

Los encuentros

González admitió dos encuentros con la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, a la que conoció cuando la primera era delegada del Gobierno en Madrid y la segunda directora de relaciones institucionales de Correos.

Se vieron en una cafetería el 30 de septiembre de 2024, cinco meses después de la reunión celebrada por Cerdán y Leire, entre otros, en la sede socialista de Ferraz y en la que los investigadores sitúan la decisión de que la trama empezara sus maniobras de desestabilización de jueces, fiscales y miembros de la UCO.

"Leire me comunica que ya no trabaja en Correos, que está de 'freelance' como periodista. Fue un encuentro absolutamente personal", dijo ayer González en la Audiencia Nacional.

Según ella, Leire Díez no le informó del cónclave de Ferraz ni de que en ese momento el PSOE ya estaba financiando sus maniobras.

Tampoco de que uno de los objetivos del grupo era desacreditar a la UCO, y en particular al teniente coronel Balas, responsabilizando a la unidad de las filtraciones a la prensa de las investigaciones que afectan al PSOE.

Lo cierto es que solo un mes después, el 30 de noviembre de 2024, Llamas abre la primera información reservada para averiguar cómo se había filtrado la dirección del correo oficial en Moncloa de Begoña Gómez.

"Recibí el enlace de la noticia [con el 'mail' de la mujer de Sánchez] por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska, que luego llamó al DAO", dijo ayer la directora de la Guardia Civil.

Esa primera información reservada acabó con una amonestación a un analista de la UCO, aunque Llamas manifestó que "posiblemente esa amonestación no se llegara a hacer porque había un ánimo de no molestar a los investigadores". No obstante, las actuaciones pre-disciplinarias estuvieron abiertas varias semanas y Yuste tuvo que prestar declaración.

El segundo encuentro de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez fue el 2 de abril de 2025.

"En un momento determinado, me habla de cómo vería ella o si había posibilidad de restituir en su puesto al comandante Villalba", declaró González.

Rubén Villalba, imputado en el caso 'Koldo-Ábalos', fue contactado por Leire Díez, que le ofreció intermediar a su favor ante Mercedes González si el comandante le daba información negativa sobre Balas y la UCO.

"Se me cae el mundo"

El 29 de abril de 2025, solo 27 días después de ese encuentro entre la 'fontanera' y la directora, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota de despacho en la que daba cuenta de que un grupo de personas estaban llevando a cabo actuaciones para desestabilizar las actuaciones de la UCO y desprestigiarla.

La nota citaba expresamente los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán y relataba que la primera se había puesto en contacto con Rubén Villalba.

Nota de la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre la trama de la 'fontanera'./ E.E.

González ha admitido que el DAO le dio cuenta de esa nota el 5 de mayo de 2025.

"El DAO me habla de Leire y Santos Cerdán y se me cae el mundo. Aguanté el tipo como pude, pero me causó un estupor tremendo", declaró ayer González ante el juez. Añadió que fue entonces cuando le dijo a Llamas que ella conocía a Leire Diez.

Lo llamativo es la cronología posterior al "estupor tremendo" de Mercedes González.

Pese a lo relatado en la nota de la Jefatura de Información (el 5 de mayo hubo otra nota en el mismo sentido elaborada por la UCO, que también fue transmitida a González), la directora de la Guardia Civil mantuvo una comunicación con la 'fontanera' del PSOE a las 09:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025.

La investigada ha admitido que Leire Díez le mandó unas publicaciones periodísticas en las que aparecían mensajes de Whatsapp entre Ábalos y Sánchez. La 'fontanera' atribuyó su filtración a la UCO.

Los investigadores sostienen que, tras esa conversación con la 'fontanera', la directora activó el borrado automático de mensajes González sostuvo ayer que esa funcionalidad la tenía activada de antes.

A las 11:30 horas de ese domingo, esto es, solo dos horas después del contacto entre Leire Díez y Mercedes González, el general Llamas se reunió con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), Antonio Cortés, para encargarle la instrucción de una información reservada _la segunda_ contra la UCO por esa filtración.

El DAO firmó la apertura de la información reservada el 12 de mayo de 2025 . Pese a que al día siguiente ya sabía que la filtración de los mensajes entre el presidente del Gobierno y Ábalos no podía proceder de la UCO (que no incautó al ministro de Transportes sus dispositivos hasta el 10 de junio de 2025), Llamas no cerró esa información reservada hasta el 26 de mayo de 2025.

Y lo hizo solo después de que el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en aquel momento instructor del 'caso Ábalos', le dijera al general Cortés de forma tajante que si se llevaba a cabo esa información reservada actuaría contra él y contra el mando que ordenó la apertura, es decir, el DAO.

Hubo una tercera información reservada contra la UCO que empezó a tramitarse el 1 de septiembre de 2025 tras ordenarlo la propia directora de la Guardia Civil. La motivó un artículo periodístico que relataba intromisiones de Llamas en la actividad de los investigadores de la UCO y calificaba al DAO de "peón" del ministro Marlaska.

González dio la orden de abrir la información reservada el domingo 31 de agosto de 2025. No se cerró hasta octubre de ese año.

Las acusaciones de Llamas

La situación judicial de la directora de la Guardia Civil y del DAO están tensionando el Cuerpo, y las manifestaciones que Llamas ha realizado tanto en la Audiencia Nacional como ayer en el Senado han causado malestar.

"Está en modo estrategia de defensa”, señala un mando consultado por este periódico.

"Pero esa estrategia pasa por desprestigiar e infravalorar las investigaciones de la UCO, su propia gente", añade. Llamas acusó a los investigadores de Balas de "vanidad" y de "exceso de protagonismo", lo que ha irritado sobremanera a integrantes del Cuerpo en diversas escalas.

Fuentes en contacto con los investigadores de la UCO señalan la comparecencia de Llamas como "surrealista, fuera de todo lugar". Sobre la orden dada a la UCO de "no ser proactivos" en las investigaciones sobre el PSOE, el teniente general Llamas ha sugerido que los agentes de la UCO, a veces, sufren un afán de notoriedad que desvirtúa las reglas del sistema de instrucción judicial.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) asociación mayoritaria del Instituto Armado, también reaccionó contra Llamas: "El máximo mando operativo elige reprocharles vanidad en sede parlamentaria en lugar de defenderlos. Cuando la cúpula señala a quienes investigan sin mirar a quién, el mensaje que baja a las unidades es demoledor".